maçın başında sakatlık

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile Çorum FK arasında oynanan müsabakada ev sahibi ekip, maçın 16. dakikasında önemli bir sakatlık yaşadı. Başakşehir savunmasının 23 yaşındaki ismi Emin Bayram, orta alanda Jesus Ramirez ile girdiği ikili mücadele sonrasında sağ dizinden sakatlandı.

Mücadele sırasında acı içinde yere düşen Bayram için oyun durdu ve sağlık ekipleri hızla sahaya girerek ilk müdahaleyi yaptı. Bir süre saha içindeki müdahalelerin ardından genç oyuncunun durumunu kontrol eden ekip, devam edemeyeceği kanaatine vardı.

müdahale ve oyuncu değişikliği:

Sedyeyle saha kenarına çıkarılan Emin Bayram'ın yerine teknik ekip, Onur Ergün'ü oyuna dahil etti. Olayın ardından maç normal seyrine dönerken, Başakşehir cephesinde savunma hattında erken bir değişiklik yapmak zorunda kalındı.

Yaşanan sakatlık anı ve ekibin hızlı müdahalesi, maçın başlangıcında ev sahibi takımın planlarında değişikliğe yol açtı. Kulüp tarafından yapılacak takip kontrolleri ve resmi açıklama henüz paylaşılmadı.

BAŞAKŞEHİR FORMASI GİYEN EMİN BAYRAM, ÇORUM FK MAÇINDA YAŞADIĞI SAKATLIK NEDENİYLE MAÇA DEVAM EDEMEDİ.