Başakşehir 0 - Çorum FK 1 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig 12. hafta kapanış maçında Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda Çorum FK'yı ağırladı. İlk yarı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın tek ve belirleyici anı 29. dakikada Jesus Ramirez'in aşırtma golüydü.

ilk yarıda öne çıkan anlar:

14.' Markus Karlsbakk'ın sağ taraftan pasında ceza yayı gerisi sağ çaprazdan yapılan vuruş üstten auta gitti.

25.' Ivan Brnic'in sol taraftan servisinde Eldor Shomurodov gelişine vurdu; top üstten dışarı çıktı.

29.' Çorum savunmasından Smolcic'in uzaklaştırdığı topu orta alanda kapan Ramirez kontrol etti. Yay içinden yaptığı aşırtma vuruşuyla topu kaleci Muhammed'in üzerinden ağlarla buluşturdu ve skor 0-1 oldu.

31.' Andreas Skov Olsen'in sağ kanattan kullandığı ortada Davie Selke uzak direkte kafa vuruşunu yaptı; kaleci Erhan çizgide kritik bir müdahaleyle topu kontrol etti.

kadrolar ve maç bilgileri:

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Esat Sancaktar, Hüseyin Aylak

Başakşehir ilk 11: Muhammed Şengezer, Michal Karbownik, Emin Bayram (Onur Ergün dk. 18), Jerome Opoku, Saba Kharebashvili, Olivier Kemen, Jakub Kaluzinski, Andreas Skov Olsen, Eldor Shomurodov, Ivan Brnic, Davie Selke

Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Bulut, Ömer Ali Şahiner, Edin Visca, Berkay Özcan, Umut Güneş, Umut Bozok, Bertuğ Yıldırım

Teknik direktör: Nuri Şahin

Çorum FK ilk 11: Erhan Erentürk, Alexandre Penetra, Çağlar Söyüncü, Hrvoje Smolcic, Andrei Borza, Ylber Ramadani, Göktan Gürpüz, Markus Karlsbakk, Mohammed Diomande, Alexandros Kiziridis, Jesus Ramirez

Yedekler: Marcos Felipe, Serdar Saatçı, Hüseyin Bulut, Cemali Sertel, Fredy, Emircan Gürlük, Ermin Mahmic, Atakan Akkaynak, Ahmed Ildız, Youssoufa Moukoko

Teknik direktör: Burak Yılmaz

Gol: Jesus Ramirez (dk. 29) (Çorum FK)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 12. HAFTA KAPANIŞ MÜSABAKASINDA BAŞAKŞEHİR, ÇORUM FK’YI KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI KONUK EKİBİN 1-0’LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.