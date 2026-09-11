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Başarı belgesiyle onurlandırılan emniyet personeli Bilecik'te buluştu

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, görevlerindeki gayret ve başarıları nedeniyle başarı belgesi verilen personele belgelerini takdim ederek teşekkür etti.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Başarı belgesiyle onurlandırılan emniyet personeli Bilecik'te buluştu

Emniyet müdürü takdim töreninde personeliyle bir araya geldi

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, görevlerinde gösterdikleri gayret ve başarılı çalışmalar nedeniyle bazı personele Başarı Belgesi takdim etti. Düzenlenen tören, belgelerin takdimi ve personelin tebrik edilmesiyle sürdü.

Tören ve takdim:

Törende Başarı Belgesi almaya hak kazanan personele belgeleri, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar tarafından verildi. Takdim anında personellere teşekkür eden Çağlar, görevlerini yerine getirirken sergiledikleri özveri, gayret ve yüksek sorumluluk bilincine vurgu yaptı.

Değerlendirme ve beklenti:

Çağlar, personelin mevcut başarılarının sürdürülmesini temenni ederek, bundan sonraki çalışmalarında da üstün başarılar elde etmelerini diledi. Törende verilen mesajlar, hem motivasyon sağlamayı hem de hizmet kalitesinin artmasına katkı sunmayı amaçladı. Başarı Belgesi alan personelin tebrikiyle tören son buldu.

BİLECİK&#039;TE BAŞARILI EMNİYET PERSONELLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

BİLECİK'TE BAŞARILI EMNİYET PERSONELLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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