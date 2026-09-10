Başiskele sahilinde pazar ezgileri gençlerin sahne deneyimi oluyor

Başiskele sahilinde her pazar akşamı canlı dinleti

Başiskele Sahili, hafta sonu akşamlarına müzikle renk katıyor. Her pazar saat 19.00'da Genc-i Âlâ Kafe yanında, Genc-i Âlâ Köfte önünde düzenlenen dinletilerde Neşet Ertaş Müzik Okulu öğrencileri sahne alıyor. Etkinlikler, vatandaşların ilgisini çekerken öğrencilerin öğrendiklerini uygulama fırsatı bulduğu bir platform sağlıyor.

Sahnede kimler var:

Dinletilerde ağırlıklı olarak Neşet Ertaş Müzik Okulu’nda eğitim gören amatör müzisyenler yer alıyor. Öğrenciler, Şef Fırat Nadir Bilgin yönetiminde hazırladıkları repertuvarla Türk müziğinin sevilen eserlerini yorumluyor. Performanslar, katılımcılara hem dinleti hem de çevredeki halk için ücretsiz bir etkinlik olarak sunuluyor.

Gençlere sağladığı kazanımlar:

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Müzik Okulları, sınıf içi eğitimi sahne deneyimiyle tamamlamayı hedefliyor. Bu dinletiler gençlere sahne tecrübesi, izleyiciyle etkileşim ve canlı performans pratiği kazandırıyor; aynı zamanda belediyenin gençlerin sanatsal gelişimine verdiği desteğin görünür bir örneğini oluşturuyor.

Etkinlik takvimi hava koşullarına göre planlanıyor; uygun havalarda müzik dinletileri her pazar saat 19.00'da Genc-i Âlâ Köfte önünde devam edecek.

BAŞİSKELE SAHİLİ’NDE HER PAZAR AKŞAMI GENÇ MÜZİSYENLERİN EZGİLERİ YANKILANACAK. NEŞET ERTAŞ MÜZİK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAHNE ALDIĞI DİNLETİLER, SAAT 19.00’DA MÜZİKSEVERLERLE BULUŞACAK.