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Kayseri tespih geleneğini yaşatmak için ölçü ve sabrı öğretiyor

Kültür Yolu Festivali kapsamındaki tespih atölyesinde usta Mustafa Serdar Kalaycıgil, farklı materyallerin ölçü ve sabır gerektirdiğini anlattı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kayseri tespih geleneğini yaşatmak için ölçü ve sabrı öğretiyor

Kayseri tespih geleneği öne çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu Festivali'ne ikinci kez ev sahipliği yapan Kayseri'de düzenlenen tespih atölyesi, yerel geleneğin ayrıntılarına odaklandı. Festival kapsamında Kültepe Kaniş/Karum'dan Selçuklu mirasına, Erciyes'ten geleneksel sanatlara uzanan toplam 185 etkinlik vatandaşlarla buluşturuluyor.

Tespih yapımında malzeme ve ölçü:

Atölye, usta Mustafa Serdar Kalaycıgil yönetiminde katılımcılara hem materyaller hem de uygulamalı teknikler hakkında bilgi verdi. Kalaycıgil'e göre tespihte püf nokta, yapılacak materyale göre değişiyor; ağaç grubu, sentetik malzemeler, sıkma kehribar ve ateş kehribarı gibi farklı türlerin her birinin sertlik, yumuşaklık ve reaksiyon bakımından ayrı özellikleri bulunuyor.

Sabır ve nesillere aktarma hedefi:

Usta atölyede, "Tespihte püf noktalar yapılacak materyale göre değişiyor. Ağaç grubu farklı, sentetik malzemeler, sıkma kehribar, ateş kehribarı diye tabir ettiğimiz malzemeler farklı. Hepsinin farklı reaksiyonları var, sertlik ve yumuşaklık dereceleri var. Hayvansal gruplar farklı. Hepsi farklı yani. Burada ölçü çok önemli, ölçüye dikkat etmemiz gerekiyor. Sabırla alakalı bir şey. Sabretmek gerekiyor." sözleriyle dikkat çekerken, atölyenin amacının unutulmaya yüz tutmuş tespih sanatını gelecek kuşaklara aktarmak olduğu vurgulandı. Kalaycıgil ve ekibi, sanatın yaşaması için eğitimlere devam edeceklerini bildirdi.

Festival, konserlerden sergilere, tiyatrodan atölyelere uzanan etkinlik programıyla bölgenin kültürel zenginliğini görünür kılıyor; tespih atölyesi de bu çeşitliliğin somut örneklerinden biri oldu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NE İKİNCİ KEZ EV SAHİPLİĞİ...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NE İKİNCİ KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPAN KAYSERİ’DE DÜZENLENEN TESPİH ATÖLYESİ’NDE KATILIMCILARA TESPİH YAPIMI VE PÜF NOKTALARI ÖĞRETİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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