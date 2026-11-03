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Başiskele'de gençlere hafta yedi gün kütüphane erişimi

Başiskele'de Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi kütüphanesi pazarları da 09.00-22.00 açık; gençlere ders, kitap okuma ve araştırma olanağı sunuyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Emre Koç

Başiskele'de gençlere hafta yedi gün kütüphane erişimi

Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi kütüphanesi pazar günleri de hizmette

Başiskele Belediyesi, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi bünyesindeki kütüphaneyi artık haftanın yedi günü gençlerin kullanımına açtı. Merkez, öğrencilerin ders çalışması, kitap okuması ve araştırma yapmasına imkân sağlayarak hafta sonlarını da verimli kılmayı hedefliyor.

Konum ve çalışma saatleri:

Kütüphane Yeşilyurt Mahallesi Çuhadar Caddesi'nde yer alıyor. Haftanın 7 günü 09.00-22.00 saatleri arasında açık olan merkez, pazar günleri de gençlere hizmet veriyor ve esnek çalışma ortamı sunuyor.

Eğitim ve etkinlik çeşitliliği:

Merkez sadece kütüphane hizmetiyle sınırlı kalmıyor; farklı yaş grupları ve ilgi alanlarına yönelik eğitimler düzenleniyor. Sunulan programlar arasında İngilizce, robotik kodlama, müzik, resim, satranç, 3D tasarım ve siber güvenlik yer alıyor.

Ayrıca merkezde çocuk atölyeleri, tiyatro gösterileri, söyleşiler ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Katılımcıların kullanımına açık olan tesisler arasında greenbox ve ses kayıt stüdyoları, planetaryum, e-spor alanı, interaktif oyun odası ve çok amaçlı salon bulunuyor.

Başiskele Belediyesi, bu imkânlarla gençlerin eğitim, kültür, sanat ve teknoloji alanlarında kendilerini geliştirebilmeleri için olanak yaratmayı amaçlıyor. Kütüphanenin hafta sonu da açık olması, öğrencilerin ders yoğunluğuna karşılık esnek çalışma seçenekleri sağlaması açısından önemli görülüyor.

BAŞİSKELE BELEDİYESİ, TÜRKİYE YÜZYILI GENÇLİK MERKEZİ BÜNYESİNDEKİ KÜTÜPHANEYİ PAZAR GÜNLERİ DE...

BAŞİSKELE BELEDİYESİ, TÜRKİYE YÜZYILI GENÇLİK MERKEZİ BÜNYESİNDEKİ KÜTÜPHANEYİ PAZAR GÜNLERİ DE GENÇLERİN HİZMETİNE SUNUYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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