Başiskele'de Kitaphane gençlerin üniversite yolunu açtı

Kitaphane, YKS maratonunun vazgeçilmez durağı oldu

Başiskele Belediyesi tarafından sunulan Kitaphane, YKS hazırlık sürecinde gençlerin düzenli olarak tercih ettiği çalışma alanı haline geldi. Sessiz, konforlu ve uzun süreli çalışma için uygun mekanlarıyla Kitaphane, öğrencilerin sadece ders çalışma ihtiyacını karşılamakla kalmadı; sosyal ilişkilerin gelişmesine de zemin hazırladı.

Kitaphane'de çalışma koşulları:

Öğrenciler, Kitaphane'nin ferah ve serin ortamının yoğun sınav dönemlerinde motivasyon sağladığını vurguluyor. Mekanın samimi görevlileri ve düzeni, dikkat dağıtıcı unsurların azalmasına yardımcı olurken, düzenli çalışma alışkanlığı kazanmayı kolaylaştırdı. Bu özellikler, özellikle uzun soluklu hazırlık süreçlerinde başarıyı destekleyen unsurlar arasında öne çıktı.

Gençlerin başarı öyküleri:

YKS'ye Kitaphane'de hazırlanan öğrencilerden Muhammet Yusuf Otman kalp cerrahı olma hedefini gerçekleştirerek Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Otman, Kitaphane'de hem ders çalıştığını hem de yeni dostluklar kurduğunu belirterek mekanın kendisine önemli katkı sağladığını söyledi.

Ali Yiğit ise Elektrik-Elektronik Mühendisliği okumaya devam ediyor. Yiğit, Kitaphane'de geçen yıl boyunca edindiği kütüphane disiplini sayesinde odaklanma ve dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak kalma becerisini geliştirdiğini; mekandaki samimiyet ve desteğin kendileri için belirleyici olduğunu ifade etti.

İkinci kez sınava giren Ümit Ali Kaya ise performansında belirgin bir yükseliş kaydetti. Geçen yıl sayısal alanda 130 bin olan sıralamasını bu yıl 43 bine çekmeyi başaran Kaya, düzenli çalışmanın yanı sıra Kitaphane'nin sunduğu uygun çalışma koşullarının bu ilerlemede etkili olduğunu söyledi.

Başiskele'deki bu ortak çalışma alanı, farklı hedeflere sahip öğrencilerin bir araya gelerek hem akademik hem de sosyal açıdan destek bulduğu bir ekosistem sundu. Öğrencilerin deneyimleri, kitlesel sınav süreçlerinde fiziksel ve psikolojik çevrenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Başiskele Belediyesi, gençlerin eğitim hayatlarına katkı sunmaya devam ederken Kitaphane de üniversite hedeflerine yürüyen öğrencilere sunduğu alanlarla destek vermeye devam ediyor. Bu tür mekanların, uzun vadede öğrenci başarısını artırmada etkin bir rol oynadığına dair örnekler, Başiskele'den gelen başarı öyküleriyle somutlaşıyor.

MUHAMMET YUSUF OTMAN.