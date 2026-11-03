Dolar 49,9926 +0,03%
Euro 55,9478 +0,04%
Bist 10.996,62 +0,32%
Altın Gram 6.290,97 -1,40%
EUR/USD 1,1186 -0,04%
Brent Petrol 105,88 +1,06%
--°

Başkan Dutlulu: önceliği Manisa'ya hizmet, parti değişikliği yok

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, AK Parti'ye katılma iddialarını reddetti; önceliğinin Manisa'ya hizmet olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Başkan Dutlulu: önceliği Manisa'ya hizmet, parti değişikliği yok

Besim Dutlulu iddialara cevap verdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, aylık olağan basın toplantısında AK Parti'ye katılacağına dair spekülasyonlara yanıt verdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dutlulu, belediye çalışmalarına odaklandığını ve parti değişikliğine yönelik resmi bir görüşme olmadığını belirtti.

Siyasi gelecek ve hizmet önceliği:

Dutlulu, AK Partili bazı isimlerle zaman zaman sohbet ettiğini ancak bunun resmi bir görüşme veya katılma süreci anlamına gelmediğini söyledi. Benim bir yere gitmek gibi bir derdim yok. Şu anda tek derdim Manisa’ya hizmet etmek. Önümüzde yaklaşık iki buçuk yıllık bir görev süresi olduğunu hatırlatan başkan, bu süre içinde projeleri hayata geçirmek ve başlanan işleri tamamlamanın öncelikleri olduğunu vurguladı.

Belediyespor soruşturması ve hukuki süreç:

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un geçmiş dönem hesaplarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eski yöneticilerin gözaltına alındığı hatırlatılan Dutlulu, basketbol takımının belediye eline gelmeden önce elden çıktığını ifade etti. Beş yıl boyunca takımın Manisa'da kalacağına dair verilen sözün tutulmadığını belirten Dutlulu, bu nedenle mahkeme süreci başlattıklarını ve 100 milyon TL civarında tazminat talep ettiklerini söyledi.

Dutlulu, bazı eski yöneticilerin adlarının fon olaylarında geçtiğini ve bunun üzerine farklı bir durum bulunduğunu ekledi. Hukuki sürecin belediye tarafından takip edileceğini belirten başkan, şu ana kadar tutuklamalarla ilgili belediyeye yöneltilen özel bir soru olmadığını, ancak hem Ankara Başsavcılığı hem de Manisa Başsavcılığı'nın kendilerinden binlerce sayfa belge talep ettiğini ve belediyenin bir devlet kurumu olarak tüm belgeleri sağlamakla yükümlü olduğunu ifade etti.

Basın toplantısında Dutlulu, siyasi görüş ayrımı gözetmeden tüm vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini, AK Parti, MHP ve diğer partilere oy veren seçmenlerin desteğini önemsediklerini belirtti.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, DÜZENLEDİĞİ AYLIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISINDA...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, DÜZENLEDİĞİ AYLIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISINDA BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLADI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İlkadım'da prestijli caddelerle kaldırım işgallerine son
images

Siyasi nezaketin kısa anı: Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye TBMM'de taziye ziyareti
images

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi
images

Seul'de imzalanan dört mutabakat zaptı ile Türkiye ve Güney Kore iş birliğini de...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sakarya'daki çocuk ölümünde iddianame: tasarlama ve ihmal iddiası

Batı Karadeniz'de öğleden sonra başlayacak sağanaklara karşı uyarı

Anadolu Üniversitesi mezunundan kayıp dünya temalı kısa animasyonla Altın Portakal'da jüri özel ödülü

Çeşme'nin termal kaynakları sağlık turizmine taşınacak adımlar masaya yatırıldı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı