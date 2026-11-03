Başkan Dutlulu: önceliği Manisa'ya hizmet, parti değişikliği yok

Besim Dutlulu iddialara cevap verdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, aylık olağan basın toplantısında AK Parti'ye katılacağına dair spekülasyonlara yanıt verdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dutlulu, belediye çalışmalarına odaklandığını ve parti değişikliğine yönelik resmi bir görüşme olmadığını belirtti.

Siyasi gelecek ve hizmet önceliği:

Dutlulu, AK Partili bazı isimlerle zaman zaman sohbet ettiğini ancak bunun resmi bir görüşme veya katılma süreci anlamına gelmediğini söyledi. Benim bir yere gitmek gibi bir derdim yok. Şu anda tek derdim Manisa’ya hizmet etmek. Önümüzde yaklaşık iki buçuk yıllık bir görev süresi olduğunu hatırlatan başkan, bu süre içinde projeleri hayata geçirmek ve başlanan işleri tamamlamanın öncelikleri olduğunu vurguladı.

Belediyespor soruşturması ve hukuki süreç:

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un geçmiş dönem hesaplarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eski yöneticilerin gözaltına alındığı hatırlatılan Dutlulu, basketbol takımının belediye eline gelmeden önce elden çıktığını ifade etti. Beş yıl boyunca takımın Manisa'da kalacağına dair verilen sözün tutulmadığını belirten Dutlulu, bu nedenle mahkeme süreci başlattıklarını ve 100 milyon TL civarında tazminat talep ettiklerini söyledi.

Dutlulu, bazı eski yöneticilerin adlarının fon olaylarında geçtiğini ve bunun üzerine farklı bir durum bulunduğunu ekledi. Hukuki sürecin belediye tarafından takip edileceğini belirten başkan, şu ana kadar tutuklamalarla ilgili belediyeye yöneltilen özel bir soru olmadığını, ancak hem Ankara Başsavcılığı hem de Manisa Başsavcılığı'nın kendilerinden binlerce sayfa belge talep ettiğini ve belediyenin bir devlet kurumu olarak tüm belgeleri sağlamakla yükümlü olduğunu ifade etti.

Basın toplantısında Dutlulu, siyasi görüş ayrımı gözetmeden tüm vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini, AK Parti, MHP ve diğer partilere oy veren seçmenlerin desteğini önemsediklerini belirtti.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, DÜZENLEDİĞİ AYLIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISINDA BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLADI.