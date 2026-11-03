Konyaspor'ta antrenman temposu yükseldi

antrenmanda öne çıkanlar:

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına Murat Kurum Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman, teknik ekip önderliğinde salonda yapılan kapsamlı bir ısınma ile başladı.

Isınmanın ardından takım sahada topla oyun ve koşu-bitiricilik çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar organizasyon ve hücum sonlandırma üzerine yoğunlaşırken, antrenman turnuva maçları ile tamamlandı. Bu bölüm oyunculara maç temposunu simüle etme fırsatı verdi.

teknik direktörün yaklaşımı:

Çalışmaları Teknik Direktör İlhan Palut yönetti; antrenman programı maç kondisyonu ve gol üretme becerilerini artırmaya odaklandı. Teknik ekip, uygulanan egzersizlerle takım uyumunu korumayı ve maç günü için ritmi yakalamayı hedefledi.

Konyaspor, Samsunspor sınavına hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapılacak antrenmanla sürdürecek. Teknik heyet, planlı tempo ve kısa vadeli toparlanma stratejileriyle sezonun bu bölümünde istikrarlı bir performans arıyor.

KONYASPOR, 7 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ SAMSUNSPOR’A KONUK OLACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.