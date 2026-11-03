Bordo-mavililer, Freiburg sınavı için son provaya hazırlanıyor

Bordo-mavililer hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında karşılaşacağı Freiburg maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde sürdürdü. Antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve takımın maç öncesi planlaması üzerinde duruldu.

Antrenmanın içeriği:

Seans ısınma çalışmasıyla başladı; ardından oyuncular üzerinde ağırlıklı olarak pas ve taktik uygulamalarına yer verildi. Teknik ekibin yönlendirmeleri doğrultusunda saha içi organizasyonlar ve maç içi roller üzerinde duran bordomavililer, pas ve taktik tekrarlarıyla tempo kazandı.

Doğum günü kutlaması ve son provalar:

Antrenman öncesinde takım içinde samimi bir an yaşandı ve Yeşil Burun Adalı futbolcu Wagner Pina için doğum günü pastası kesildi. Bordo-mavililer, Freiburg karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 13.00'te yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.

TRABZONSPOR, UEFA KONFERANS LİGİ'NİN 3. HAFTASINDA SAHASINDA ALMANYA TEMSİLCİSİ FREİBURG İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ.