Dolar 49,9139 -0,12%
Euro 55,9609 +0,06%
Bist 11.051,62 +0,82%
Altın Gram 6.352,96 -0,27%
EUR/USD 1,1194 +0,03%
Brent Petrol 102,78 -1,90%
--°

Bordo-mavililer, Freiburg sınavı için son provaya hazırlanıyor

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında sahasında Freiburg'u ağırlayacağı maça Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan pas ve taktik çalışmalarıyla hazırlanıyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bordo-mavililer, Freiburg sınavı için son provaya hazırlanıyor

Bordo-mavililer hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında karşılaşacağı Freiburg maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde sürdürdü. Antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve takımın maç öncesi planlaması üzerinde duruldu.

Antrenmanın içeriği:

Seans ısınma çalışmasıyla başladı; ardından oyuncular üzerinde ağırlıklı olarak pas ve taktik uygulamalarına yer verildi. Teknik ekibin yönlendirmeleri doğrultusunda saha içi organizasyonlar ve maç içi roller üzerinde duran bordomavililer, pas ve taktik tekrarlarıyla tempo kazandı.

Doğum günü kutlaması ve son provalar:

Antrenman öncesinde takım içinde samimi bir an yaşandı ve Yeşil Burun Adalı futbolcu Wagner Pina için doğum günü pastası kesildi. Bordo-mavililer, Freiburg karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 13.00'te yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.

TRABZONSPOR, UEFA KONFERANS LİGİ&#039;NİN 3. HAFTASINDA SAHASINDA ALMANYA TEMSİLCİSİ FREİBURG İLE...

TRABZONSPOR, UEFA KONFERANS LİGİ'NİN 3. HAFTASINDA SAHASINDA ALMANYA TEMSİLCİSİ FREİBURG İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kumluca'dan gelen başarı: genç sporcular il müdüründen tebrik aldı
images

Namağlup geçen ilk devre Kahramanmaraş'ı lider yaptı
images

DEPSAş'ın Yeni Delhi zaferi: dünya bilek güreşinden 9 madalya
images

Mersinli sporcu Havva Selvihan Gür'ün katkısıyla milli takım İsviçre'de namağlup...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aydın’da ekim ayında kapsamlı güvenlik seferberliği: bin 352 aranan şahıs yakalandı

Tomarza-Malatya bağlantı yolu çift yönlü olarak yeniden trafiğe açıldı

Barınakta şeffaflık talebi gerilimi: hayvanseverler ve görevliler karakola götürüldü

Çan’da mantar ararken kaybolan 77 yaşındaki Alzheimer hastası jandarma ve köylülerce sağ bulundu

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı