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Başkan Ergin'den Ayvalıkgücü Belediyespor'a şampiyonluk çağrısı

Başkan Mesut Ergin, Paşalimanı'ndaki buluşmada Ayvalıkgücü Belediyespor'a 2. Lig hedefinde başarı ve şampiyonluk dileğinde bulundu.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:15

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Başkan Ergin'den Ayvalıkgücü Belediyespor'a şampiyonluk çağrısı

Başkan Ergin’den destek buluşması

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Belediye Başkanı Mesut Ergin, TFF 3. Lig'de mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor futbolcuları, teknik heyet ve yöneticilerle Paşalimanı Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi.

toplantı ayrıntıları:

Buluşmaya kulüp başkanı Alper Lale, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Samimi bir sohbet havasında geçen dayanışma akşamında Ergin, takımdaki birlik ve çalışma disiplinine dikkat çekti.

hedef ve beklentiler:

Ergin, Ayvalıkgücü Belediyespor'un son üç sezondur play-off karşılaşmalarında 2. Lig’e yükselme fırsatını son aşamalarda kaçırdığını hatırlatarak, "Bu kez hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Başkan, futbolcuların azmi, teknik heyetin çalışmaları ve yönetimin gayretleriyle şampiyonluk ve 2. Lig hedefinin gerçekleşebileceğini ifade etti.

Buluşmanın ardından Ergin, "Ayvalıkgücü Belediyespor'umuzun futbolcuları, teknik ekibi ve yöneticileriyle dayanışma akşamında bir araya geldik. Hedefimiz her zaman daha üst ligler. Takımımıza inanıyor, başarılarla dolu bir sezon geçirmelerini diliyorum." dedi.

Toplantı, futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerin birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi; Ayvalık temsilcisinin 2. Lig hedefi doğrultusunda kenetlendiği vurgulandı.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI MESUT ERGİN, KIRMIZI-BEYAZLI FUTBOLCULAR, TEKNİK HEYET VE KULÜP...

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI MESUT ERGİN, KIRMIZI-BEYAZLI FUTBOLCULAR, TEKNİK HEYET VE KULÜP YÖNETİCİLERİYLE DAYANIŞMA AKŞAMINDA BULUŞTU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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