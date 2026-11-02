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Bayburt Devlet Hastanesi'nde ekim trafiği: 46 bin 667 hasta muayene edildi

Bayburt Devlet Hastanesi'nde ekimde toplam 46.667 hasta ayaktan takip edildi; MHRS ile 13.419 randevu, acilde 15.914 başvuru, 276 ameliyat yapıldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt Devlet Hastanesi'nde ekim trafiği: 46 bin 667 hasta muayene edildi

Bayburt Devlet Hastanesi ekim verileri

Bayburt Devlet Hastanesi'nde (BDH) 1-31 Ekim döneminde toplam 46 bin 667 hasta muayene edildi. Eylül ayındaki 49 bin 351 muayene sayısına kıyasla sayıda 2 bin 684 azalma kaydedildi. Aynı ay içinde hastanede 276 ameliyat ve 72 lokal ameliyat gerçekleştirildi.

ayaktan başvurular ve acil servis trafiği:

Hastane verilerine göre ekimde MHRS üzerinden randevulu muayene olan hasta sayısı 13 bin 419, MHRS dışı ayaktan başvuranların sayısı 17 bin 334 olarak bildirildi. Buna ek olarak acil servise başvuru sayısı 15 bin 914 oldu; böylece toplam ayaktan bakılan hasta sayısı 46 bin 667 olarak kayıtlara geçti.

poliklinik dağılımı ve uygulanan işlemler:

Bazı polikliniklerde eylül ayına göre artış gözlendi. Çocuk hastalıkları polikliniğinde 3 bin 376, göz hastalıkları polikliniğinde 3 bin 344, ortopedi polikliniğinde 3 bin 284 hasta muayene edildi. Kadın hastalıkları polikliniğinde ise eylül ayındaki 1 bin 892 hasta sayısı ekimde 2 bin 392'ye yükseldi.

Diğer polikliniklerde kaydedilen başvuru sayıları şöyledir: anestezi 221; beyin cerrahisi 1 bin 206; cildiye 1 bin 157; çocuk cerrahisi 174; çocuk ve ergen ruh sağlığı 45; enfeksiyon hastalıkları 546; fizik tedavi 1 bin 962; genel cerrahi 1 bin 650; göğüs hastalıkları 20; göz hastalıkları 3 bin 344; iç hastalıkları 1 bin 919; kadın hastalıkları 2 bin 392; kalp damar cerrahisi 410; kardiyoloji 1 bin 893; kulak burun boğaz 2 bin 300; nöroloji 1 bin 969; ortopedi 3 bin 284; ruh sağlığı ve hastalıkları 1 bin 347; sigara bırakma 7; üroloji 1 bin 528; acil servis 15 bin 914.

Ayrıca ekimde 70 endoskopi, 28 kolonoskopi ve 66 anjiyo işlemi yapıldı. Gebe okulundan yararlanan danışan sayısı ise 21 olarak kaydedildi.

BDH’DE EKİM AYINDA 46 BİN 667 HASTA MUAYENE EDİLDİ

BDH’DE EKİM AYINDA 46 BİN 667 HASTA MUAYENE EDİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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