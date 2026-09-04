Başkan Sekmen saha çalışmalarını vatandaşla yerinde değerlendirdi

Başkanın saha incelemesi:

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kent merkezinde yürütülen altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının son durumunu yerinde görmek amacıyla saha incelemeleri yaptı. Ziyaretler, projelerin planlanan takvimde ilerleyip ilerlemediğini değerlendirmek ve mahalle sakinlerinin taleplerini doğrudan almak için gerçekleştirildi.

Üç kritik noktada denetim:

Sekmen, ekiplerden detaylı bilgi aldı ve restorasyon ile çevre düzenleme çalışmaları süren Çırçır Camii, Yoncalık Mahallesi ile kentin yoğun güzergahlarından biri olan Saraybosna Caddesindeki şantiye alanlarını ziyaret etti. Yetkililerden projelerin ilerleyişine ilişkin durum raporları alan Sekmen, çalışmaların planlanan süre içinde tamamlanması için gerekli talimatları verdi.

Vatandaşla birebir iletişim:

Saha incelemelerinin ardından Başkan Sekmen, bölge esnafı ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların çay davetini geri çevirmeyen Sekmen, sıcak bir çay eşliğinde hemşehrileriyle samimi sohbetler gerçekleştirdi ve gelen talepleri not aldı. Ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada Sekmen, "Çırçır Camii, Yoncalık Mahallesi ve Saraybosna Caddemizde devam eden çalışmalarımızı yerinde inceledik. Sıcak bir çay eşliğinde gerçekleştirdiğimiz samimi sohbetlerde hemşehrilerimizin muhabbetine de mazhar olduk. Aziz şehrimizde vatandaşlarımızla her zaman hasbihal etmeye devam ediyoruz. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, sahada tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda uygulamaların hızlandırılacağını belirtti. Sekmen'in doğrudan iletişim ve denetim yaklaşımı, yerel yönetimin şeffaflığı ve hizmet odaklı çalışmasının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, KENT MERKEZİNDE YÜRÜTÜLEN SAHA ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK MAHALLE SAKİNLERİ VE ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ.