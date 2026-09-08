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Başkan Sekmen'den taraftarlara birlik çağrısı: takımın arkasında duralım

Başkan Mehmet Sekmen, taraftarlara birlik çağrısı yaptı; transfer dönemi kapandı, takımın hem galibiyette hem mağlubiyette arkasında durulmasını istedi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Başkan Sekmen'den taraftarlara birlik çağrısı: takımın arkasında duralım

Başkan Sekmen'den taraftarlara birlik çağrısı: takımın arkasında duralım

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Süper Lig’de mücadele eden Erzurumspor’a yönelik eleştirilere karşı taraftarlara birlik ve destek çağrısında bulundu. 2. Etap traktör arkası yangın söndürme tanker dağıtım töreninde konuşan Sekmen, takımın hep birlikte sahiplenilmesi gerektiğini vurguladı.

Eleştirilere karşı sahiplenme çağrısı:

Başkan Sekmen, kulübe yönelik eleştirilerin dozuna dikkat çekerek, vatandaşların görüş bildirebileceğini ancak olumsuz söylemlere girilmemesi gerektiğini söyledi. Sekmen, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Bu takım bizim, hep beraber sahip çıkacağız". Sekmen, bir bilet alarak katkı sağlanmasının önemine değindi ve takım daha yeni kurulum aşamasındayken olumsuz yargılardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Sportif sonuçların normal karşılanması gerektiği uyarısı:

Sporun doğasında inişli çıkışlı sonuçlar olduğunu hatırlatan Sekmen, "Yenmek de var, yenilmek de var" sözleriyle taraftarlara hoşgörü çağrısı yaptı. Sekmen, takımın şampiyonluğa veya başarıya nasıl ulaştığını hatırlatarak, mağlubiyet dönemlerinde de oyuncuların ve yönetimin yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı: "Nasıl başarı sağlayıp kulübe çıktıysak burada da takımımızın yenilse bile yanında olmamız lazım."

Ayrıca Başkan Sekmen, transfer dönemiyle ilgili olarak takımın mevcut kadroyla sezona devam edeceğini belirtti. Sekmen, "Şu anda transfer mevsimi kapandı" ifadesiyle, kulüp ve yönetimin toplum önünde haksız şekilde eleştirilmemesini, bunun yerine desteklenmesini istediğini sözlerine ekledi.

Konuşmasında kulüp başkanı ve yönetimine yönelik saygının korunmasını talep eden Sekmen, kamuoyunda olumsuz söylemde bulunanlara da hatırlatmada bulundu ve taraftarlardan takımın arkasında durmalarını istedi.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, SÜPER LİG’DE MÜCADELE EDEN ERZURUMSPOR’A...

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, SÜPER LİG’DE MÜCADELE EDEN ERZURUMSPOR’A YÖNELİK ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTEREREK, "YENMEK DE VAR, YENİLMEK DE VAR. TAKIMIMIZIN ARKASINDA DURALIM" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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