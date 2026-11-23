Turplar Vadisi'nde doğal oluşumlar ilgi çekiyor

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen dere ıslahı çalışmaları sırasında temizlenen sarmaşıklar, vadideki doğal kaya yüzeylerini gün yüzüne çıkardı. Temizlik sonrası ortaya çıkan kayalar; oyuklar, mağaralar ve çeşitli şekillere bürünmüş kaya bloklarıyla dikkati çekiyor.

Bölgenin coğrafi ve kültürel bağlamı:

Turplar Deresi, Aşağı Arslanlı köyü ile Seydiler ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafede, derenin uzunluğunun ise yaklaşık 3 kilometre olduğu alanda yer alıyor. Seydiler Merkez Mahallesi Muhtarı Yücel Bakırcıalioğlu bölgenin tarihine işaret ederek burada Seyyid Zülfikar Hazretlerinin türbesinin bulunduğunu ve geçmişte bölgeden antik eserler çıktığını aktardı.

Kayaların tasvirleri ve yerel gözlemler:

Muhtarlığın aktardığına göre sarmaşıkların temizlenmesiyle vadideki kayalıklarda aslan, baykuş, maymun ve insanı anımsatan figürler ile farklı çekiç biçiminde oluşumlar ortaya çıktı. Vadideki oyuklar ve mağaralar da ziyaretçiler için görsel bir zenginlik oluşturuyor. Bakırcıalioğlu, "Buranın projelendirilip turizme açılmasını talep ediyoruz" diyerek yerel beklentiyi özetledi.

Vatandaşlar, figürlerin daha önce sarmaşık örtüsü nedeniyle görünmediğini; temizleme çalışmalarının ardından doğal şekillerin belirginleştiğini belirtiyor. Bu benzetmeler, bölgenin hem doğal hem de kültürel değer taşıdığına dair yerel algıyı güçlendiriyor.

Turizm ve koruma talepleri:

Yerel halk, bölgenin planlı şekilde turizme kazandırılması için yetkililerden adımlar bekliyor. Muhtar Bakırcıalioğlu, geçenlerde Seydiler'e gelen Milletvekili Serap Ekmekçi'ye konuyu ilettiklerini ve kendisinin "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşelim" yanıtı verdiğini söyledi. Vatandaşlar, alanın korunarak düzenlenmesi ve ziyaretçilere açılması halinde bölgenin çekim noktası haline geleceğine inanıyor.

Yetkililerden istenen düzenlemeler arasında alanın güvenli hale getirilmesi, erişim yollarının düzeltilmesi ve bölgenin arkeolojik-kültürel değerlerinin tespit edilmesi bulunuyor. Yerel temsilciler, hem doğal oluşumların hem de tarihsel izlerin korunmasının önemine dikkat çekiyor.

Turplar Vadisi'ndeki kayaların ortaya çıkışı, sarmaşıkların temizlenmesiyle doğal peyzajın yeniden görünür hale gelmesi olarak değerlendiriliyor; bölgedeki figürler ise halkın bölgeyi tanıtma ve turizme kazandırma isteğini körüklüyor.

TEMİZLİĞİN ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN VADİDEKİ KAYALAR İSE VATANDAŞLAR TARAFINDAN ÇEŞİTLİ HAYVAN VE İNSAN FÜGÜRLERİNE BENZETİLİYOR. KAYALAR ÜZERİNDEKİ DOĞAL OLUŞUM OLAN OYUKLAR VE MAĞARALAR DA DA DİKKAT ÇEKİYOR.