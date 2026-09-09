Savaş gölgesinde turizm: İranlı ziyaretçiler Van'ı keşfediyor

Savaş ortamına rağmen sınır hareketliliği sürüyor

İran ile ABD ve İsrail arasındaki gerilime rağmen, Kapıköy Gümrük Kapısı üzerinden Van'a giriş yapan İranlı ziyaretçiler kentte hem alışveriş yapıyor hem de turistik rotaları geziyor. Turistler, özellikle göl kıyısı ve çevresindeki doğal noktaları tercih ederek bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor.

turistlerin rotası:

Van'da en çok ilgi gören yerlerin başında Edremit ilçesi geliyor. Ziyaretçiler, Kız Kalesi çevresindeki seyir tepelerinden Van manzarasını izliyor; daha sonra Edremit Marina'dan kalkan teknelerle Van Gölü turlarına katılarak göl üzerinde vakit geçiriyorlar. Teknelerde, grupça getirdikleri müziklerle eğlenen turistler Van atmosferini deneyimlediklerini söylüyorlar.

yerel gözlemler ve bireysel ifadeler:

İHA muhabirine konuşan İranlı turist Siti Teymuri, ailesiyle geldiğini ve üç günlük bir tatil planladıklarını belirterek şunları söyledi: "Biz İran’dan geldik, ailece geldik. 3 gün kalacağız, bugün ikinci günümüz. Ben Van’ı gerçekten çok sevdim ve bu benim ilk tecrübemdi. Pahalı ama gerçekten güzel. Ailece herkes eğlendi. İnsanlarınızın hepsi çok güzel. Yani nasıl diyeyim, hepsi çok güzel davranıyorlar. Hepiniz gerçekten güzelsiniz. Her şey 10 üzerinden 10".

Teymuri, İran'daki ekonomik koşullara da değinerek, "İran’da zam krizi falan olduğu için şimdi de her şey biraz kötü. Savaş da başladı yine. Eğer sınır kapanırsa burada kalacağız. Durum biz burada olduğumuz ilk zamanki gibi değil. Her şey giderek çok pahalılaşıyor. Okullar da başlıyor, herkes yine kötü" ifadelerini kullandı.

Erdebil'den gelen Fehim Abdullahi ise Van'ın İranlı ziyaretçiler tarafından yoğun talep gördüğünü belirtti ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Biz İran’dan geldik, Erdebil şehrinden. Şimdilik 3 gün Van’da kaldık. Çok İranlı buraya geliyor. Hakikaten Türkler İranlılara çok saygılı davranıyorlar, çok güzel konuşuyorlar. Alışverişte İranlıları çok bekliyorlar. Gezmekte falan da çok güzel bulduk".

Abdullahi, sözlerini "Ben herkese Van’ı çok güzel tavsiye ediyorum. Çok güzel eğlendik. Diskolarında, sokaklarında, teknelerinde çok güzel vakit geçirdik. Çok güzel insanlar, çok güzel hava, çok güzel ortam var. Özellikle Van’a gelsinler, çok güzeldir" diye sürdürdü.

Genel görüntü, bölgeye gelen İranlı turistlerin alışveriş ve deneyim odaklı hareket ettiğini; yerel esnaf ve işletmelerin de bu talebe yanıt vererek Van ekonomisinde canlılığı koruduğunu gösteriyor. Sınır ve bölgesel gerilimler tur hareketliliğini zaman zaman etkileyebilse de, mevcut gözlemler ziyaretçi ilgisinin sürdüğüne işaret ediyor.

İRAN İLE ABD VE İSRAİL ARASINDAKİ SAVAŞA RAĞMEN KAPIKÖY GÜMRÜK KAPISI ÜZERİNDEN VAN'A GELEN İRANLI TURİSTLER, KENTTE ALIŞVERİŞ YAPIP TURİSTİK NOKTALARI GEZİYOR, VAN GÖLÜ'NDE DÜZENLENEN TEKNE TURLARINDA KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYOR.