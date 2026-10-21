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Başkandan kitap hediyesi: Hisarcık'ta okuma tutkusu ödüllendirildi

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, okuma alışkanlığıyla örnek gösterilen öğrenci Aysima Bozkurt'u makamında kabul ederek kitap hediye etti.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Başkandan kitap hediyesi: Hisarcık'ta okuma tutkusu ödüllendirildi

Okuma alışkanlığına belediye desteği

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, kitap okumayı alışkanlık haline getiren öğrenci Aysima Bozkurt'u makamında ağırladı. Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde gerçekleşen görüşmede Demirtaş, genç öğrenciyi tebrik ederek kendisine kitap hediye etti ve okuma alışkanlığını destekleme mesajı verdi.

Ziyarette neler konuşuldu:

Başkan Demirtaş, kitap okumanın bireysel gelişim ve eğitim açısından önemine dikkat çekti. Demirtaş, konuşmasında şunları ifade etti: "Kitap okumak, insanın kendisine yapabileceği en güzel yatırımlardan biridir. Her kitap, zihnimizde yeni bir pencere açar; ufkumuzu genişletir, hayal gücümüzü geliştirir ve bizi bilgiyle buluşturur. Okuyan çocuklarımız, düşünen, sorgulayan ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyen bireyler olarak yetişir. Bizler, çocuklarımızın yalnızca bugününe değil, yarınlarına da yatırım yapmalıyız. Bunun en güzel yollarından biri de onlara kitap okuma sevgisini kazandırmak ve bu alışkanlığı desteklemektir. Kitap okumayı seven her öğrencimizi yürekten kutluyor, Aysima kızımızın bu güzel alışkanlığının tüm öğrencilerimize örnek olmasını diliyorum. Unutmayalım ki kitaplarla büyüyen nesiller, aydınlık yarınların mimarlarıdır. Hisarcık Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitimine, kişisel gelişimine ve kültürel birikimine katkı sunan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz."

Okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması:

Ziyaret, kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması ve öğrencilerin eğitim hayatında teşvik edilmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Belediye tarafından verilen bu tür desteklerin, gençlerde okuma merakını artırma ve eğitim süreçlerine olumlu katkı sağlama amacı taşıdığı vurgulandı. Aysima Bozkurt'un örnek davranışı, benzer girişimlerin teşvik edilmesi açısından yerel düzeyde değerlendirilecek bir adım olarak öne çıktı.

HİSARCIK’TA KİTAP OKUYAN ÖĞRENCİYE BAŞKAN DEMİRTAŞ’TAN DESTEK

HİSARCIK’TA KİTAP OKUYAN ÖĞRENCİYE BAŞKAN DEMİRTAŞ’TAN DESTEK

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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