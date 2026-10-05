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Başkanlık yarışında belirsizlik sürdü: Bolsonaro ile Lula da Silva ikinci turda

Brezilya'da ilk turda hiçbir aday oyların %50'sini aşamadı; Flvio Bolsonaro %47,03, Lula da Silva %45,16 ile 25 Ekim'de ikinci tura çıkıyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Emre Koç

Başkanlık yarışında belirsizlik sürdü: Bolsonaro ile Lula da Silva ikinci turda

Seçim ikinci tura kaldı:

Brezilya'da yapılan devlet başkanlığı seçiminde hiçbir adayın geçerli oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamaması üzerine yarış ikinci tura taşındı. Resmi verilere göre ilk turu önde tamamlayan Flvio Bolsonaro ile mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva 25 Ekim'de yeniden karşı karşıya gelecek.

Oy dağılımı ve sonuçların ayrıntıları:

Agência Brasil'in aktardığı sonuçlara göre oyların en az yüzde 99,99'u sayıldı. İlk turda Flvio Bolsonaro %47,03 oy alırken, Luiz Inacio Lula da Silva %45,16 oranında oy aldı. İki aday arasında 2,2 milyonu aşkın oy farkı bulunuyor; ancak hiçbir adayın %50 barajını aşamaması ikinci turu zorunlu kıldı.

Seçim atmosferi ve diğer adaylıklar:

Brezilya genelinde 158,7 milyon seçmen oy kullanma hakkına sahipti. Seçmenler aynı zamanda 513 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı, Senato'nun üçte ikisini oluşturan 54 sandalye ve eyalet yönetimleri ile yasama organları için de oy kullandı. Sandık başına gidişi etkileyen faktörler arasında ekonomik endişeler, yolsuzluk tartışmaları ve ABD'nin seçim sürecine müdahale ettiği yönündeki suçlamalar öne çıktı.

Sonuç olarak, ülkenin yönetimi için karar 25 Ekim'de yapılacak ikinci turda belirlenecek; iki güçlü adayın yarışının nasıl gelişeceği hem iç siyasetin hem de bölgesel dengelerin belirlenmesinde kritik öneme sahip olacak.

Brezilya’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın geçerli oyların yüzde 50’sinden...

Brezilya’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın geçerli oyların yüzde 50’sinden fazlasını alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı. İlk turu önde tamamlayan Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu Flvio Bolsonaro, rakibi olan mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile 25 Ekim'de yapılacak ikinci tur oylamasında bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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