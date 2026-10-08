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Başkanvekili evinde eski imar müdürüne ait resmi belgeler bulundu

Kırıkkale'de yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, tutuklu eski imar müdürü Ulaş Biçer'e ait resmi evraklar Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in ikametinde ele geçirildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Başkanvekili evinde eski imar müdürüne ait resmi belgeler bulundu

Kırıkkale'de soruşturmada yeni gelişme: evde eski imar müdürüne ait belgeler çıktı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli bir delil daha gündeme geldi. Yapılan aramada, tutuklu eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'e ait olduğu değerlendirilen resmi belgeler, şu an görevde bulunan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in ikametinden ele geçirildi.

Arama ve el koyma işlemi:

Soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyonla iki ilde, toplam 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı; şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Yahşihan Belediye binası ile şüphelilere ait ev ve araçlarda gerçekleştirilen aramalarda bilgisayar, cep telefonu ve çeşitli dijital materyallerin yanı sıra çok sayıda belgeye de el konuldu.

Demirdirek'in ikametinde bulunan belgeler arasında, Biçer'e ait olduğu verilen hususi damgalı pasaport talep yazısı, işe başlama ve hizmet dökümü belgeleri ile Belediye Başkan Yardımcılığı görevine ilişkin atama ve onay yazıları yer aldı. Aramada ayrıca Biçer'in belediyedeki görev ve yetkileriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen başka resmi evraklar da bulundu.

Delillerin soruşturmadaki önemi:

Ele geçirilen evrakların, Belediye içindeki görev ve yetkileri gösteren resmi kayıtlar olması nedeniyle iki isim arasındaki herhangi bir irtibat veya işbirliğinin araştırılması gerektiği vurgulandı. Söz konusu belgeler, soruşturma dosyasına dahil edilerek adli ve idari incelemeye alındı.

Mali tespitler ve taşınmaz sayıları:

Mali analiz raporunda, eski İmar Müdürü Ulaş Biçer ile yakınlarının banka hesap ve malvarlık hareketlerinde yüksek meblağlar tespit edildi. Rapora göre Biçer ile eşi Elif Biçer arasında toplam 72 milyon 153 bin lira, kayınvalidesi Aliye Demirkaya ile olan işlemlerde 10 milyon 683 bin lira, baldızı Canan Demirkaya adına ise 1 milyon 519 bin 200 lira tutarında hareket belirlendi.

İncelemelerde, Canan Demirkaya adına kayıtlı 122 taşınmaz ile Porsche marka otomobilin, kişinin SGK kayıtları ve beyan edilen gelirleriyle uyumsuz olduğu değerlendirildi. Benzer şekilde Elif Biçer adına 83, Aliye Demirkaya adına 122 ve Ayşe Öztürk adına 9 taşınmaz tespit edildi.

Operasyonun kapsamı ve sonraki adımlar:

Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı toplam 2 bin 31 taşınmaza el koyma tedbiri uygulandığı bildirildi; bunlardan birinin adına kayıtlı 1.630 taşınmaz olduğu tespit edildi. Ayrıca aramalarda ruhsatsız bir tabanca ile 11 bin 312 fişek ele geçirildi.

Soruşturma dosyasında, söz konusu malvarlıklarının Biçer tarafından elde edildiği iddia edilen suç gelirlerinin yakınlar üzerindeki kaydı yoluyla korunduğu ve kullanıldığı yönünde değerlendirmeler yer alıyor. Mali hareketler ile taşınmaz edinim süreçlerine ilişkin teknik incelemeler ve belge incelemeleri devam ediyor.

Adli süreç ilerledikçe, ele geçirilen evrak ve dijital verilerin çözümlemesiyle iki yetkili arasında herhangi bir doğrudan hukuki ilişki veya usulsüzlük zincirine dair bulguların netleşmesi bekleniyor.

GÖZALTINA ALINAN YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ AYDIN DEMİRDİREK

GÖZALTINA ALINAN YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ AYDIN DEMİRDİREK

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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