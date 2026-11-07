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Başkentin yüksek yaylaları kara büründü

Kızılcahamam, Çamlıdere ve Soğuksu Milli Parkı'nda etkili olan kar yağışı, düşen sıcaklıklarla Ankara'nın yüksek yaylalarını beyaza bürüdü.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Başkentin yüksek yaylaları kara büründü

kapsam ve yerler:

Ankara'nın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde görülen kar yağışı, özellikle Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerindeki yaylalar ile Soğuksu Milli Parkı sınırları içinde etkili oldu.

hava koşulları:

Ülke genelinde hissedilen düşüş hava sıcaklıkları, Ankara'da da kendisini gösterdi ve kuzey ilçelerindeki yaylaların beyaza bürünmesine neden oldu.

Yaylalarda oluşan kar örtüsü, yüksek kesimlerdeki doğal görünümü değiştirdi ve bölgedeki soğuma eğilimini somutlaştırdı.

Yerel ölçekte gözlemlenen bu yağış, Ankara'nın yüksek rakımlı noktalarında karla karşılaşılabileceğini bir kez daha gösterdi.

Başkentin yüksek yaylaları güne karla uyandı

Başkentin yüksek yaylaları güne karla uyandı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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