Başkentin yüksek yaylaları kara büründü

kapsam ve yerler:

Ankara'nın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde görülen kar yağışı, özellikle Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerindeki yaylalar ile Soğuksu Milli Parkı sınırları içinde etkili oldu.

hava koşulları:

Ülke genelinde hissedilen düşüş hava sıcaklıkları, Ankara'da da kendisini gösterdi ve kuzey ilçelerindeki yaylaların beyaza bürünmesine neden oldu.

Yaylalarda oluşan kar örtüsü, yüksek kesimlerdeki doğal görünümü değiştirdi ve bölgedeki soğuma eğilimini somutlaştırdı.

Yerel ölçekte gözlemlenen bu yağış, Ankara'nın yüksek rakımlı noktalarında karla karşılaşılabileceğini bir kez daha gösterdi.

Başkentin yüksek yaylaları güne karla uyandı