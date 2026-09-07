Başkentte balık bereketi: Ulus Hali'nde palamut tezgahları canlandı

Balık sezonu başkentte hareket yarattı

Denize kıyısı olmayan Ankara’da balık sezonunun açılmasıyla kentteki balık tezgahları canlandı. Özellikle sabahın erken saatlerinde Ulus Hali’ne ulaşan balıklar özenle hazırlanıp tezgâhlara diziliyor; Ankaralılar sezonun taze ürünlerini sofralarına taşımak için balıkçılara yöneliyor.

Ulus Hali ve kent merkezindeki satış noktalarında yaşanan hareketlilik, hem tazelik hem de fiyat konusundaki soruları gündeme getiriyor. Esnaf, Türkiye’nin farklı denizlerinden gelen ürünlerin hızlı lojistikle Ankara’ya ulaştığını vurguluyor.

Tezgahlarda palamut öne çıktı:

Ulus Hali’nde 38 yıldır balıkçılık yapan Şaban Akbaş, bu sezon balığın genel görünümünün geçen yıldan farklı olduğunu belirtti. Akbaş, "Balıkla ilgileniyoruz, balıkların içinde yaşamışız, balıkların içinde büyümüşüz" sözleriyle mesleğe bağlılığını ifade etti ve ekledi: "Balık sezonu geçen sene de güzeldi ve ufak balık çoktu. Bu yıl büyük balık fazla. Karadeniz Palamut’unun dönemi başladı. Şimdi Palamut çok, geçen sene hamsi çoktu."

Fiyatlandırmaya dair Akbaş’ın verdiği bilgilere göre palamutun tanesi 100 lira ve bir tanesi yarım kilo geliyor. Diğer fiyatlar ise şöyle: hamsi kilosu 100 lira, istavrit kilosu 100 lira, mezgidin kilosu 100 lira, barbun kilosu 100 lira. Esnaf, bu sezon için "zam yok" mesajı vererek hem fiyatın hem de tazeliğin alıcıları memnun ettiğini söyledi.

Ankara'nın lojistik iddiası ve esnaf hikâyeleri:

Esnaf, Ankara’nın tazelik iddiasını lojistik ağına bağlıyor. Akbaş, "Türkiye’nin bütün bölgedeki denizler direkt Ankara’ya gönderim yapıyor, buradan hareket ediyor. En taze balık Ankara’da. Burası hem ucuz, hem taze, hem kalite" diyerek başkentin pazardaki rolünü özetledi.

Benzer şekilde Ulus Hali’nde 30 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Benli, mesleğe olan sevgi ve bağlılığını anlattı. Benli, Müslüm Gürses’e benzerliği üzerinden esprili anekdotlar paylaşırken, ülkenin dört bir yanından balıkların kısa sürede Ankara’ya ulaştığını vurguladı: "İstanbul altı saat, Samsun altı saat. Her yerden altı saatte Ankara’da. Türkiye’nin en taze balıkları Ankara’da olur."

Sezonun açılmasıyla tezgahlarda görülen çeşitlilik ve esnafın iddialı açıklamaları, Ankaralı tüketicilerin de ilgisini çekiyor. Hem geleneksel satıcı hikâyeleri hem de fiyat-tazelik dengesi, bu yıl başkentin balık pazarını ön plana çıkarıyor.

DENİZE KIYISI BULUNMAYAN ANKARA’DA BALIK SEZONUNUN AÇILMASIYLA TEZGAHLAR HAREKETLENDİ. ULUS HALİ’NDE YILLARDIR BALIKÇILIK YAPAN ESNAF, TÜRKİYE’NİN FARKLI BÖLGELERİNDEN ANKARA’YA ULAŞTIRILAN BALIKLARIN KISA SÜREDE TEZGAHLARDAKİ YERİNİ ALDIĞINI BELİRTEREK, "EN TAZE BALIK ANKARA’DA YENİR" İDDİASINDA BULUNDU.