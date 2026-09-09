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Başkentte Osmaneli'nin lezzet ve dokuma mirası tanıtılıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinin coğrafi işaretli Ayva Lokumu, Nar Lokumu ve Lefke Bezi, YEGFEST 2026'da Ankara'da stantta tanıtılıyor ve satışa sunuluyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Başkentte Osmaneli'nin lezzet ve dokuma mirası tanıtılıyor

osmaneli ürünleri YEGFEST 2026'da başkentte boy gösteriyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesine ait coğrafi işaretli ürünler, YEGFEST 2026 kapsamında Ankara'da ziyaretçilerle buluşuyor. Osmaneli Yerel Eylem Grubu Derneği, Tarım ve Orman Bakanlığı kampüsünde açtığı stantla ilçenin tescilli ürünlerini sergiliyor ve satışa çıkarıyor.

YEGFEST 2026'da stant ve tanıtım etkinlikleri:

Stantta öncelikli olarak ilçenin coğrafi işaretli lezzetleri Ayva Lokumu ve Nar Lokumu tadımlara sunuluyor. Ziyaretçiler ürünleri yerinde görüp satın alabilmenin yanı sıra üretim ve kullanım süreçleri hakkında bilgi alabiliyor. Organizasyon, hem ürün tanıtımı hem de doğrudan satış açısından Osmaneli üreticilerine erişim sağlıyor.

Tescilli ürünlerin kültürel ve ekonomik değeri:

Lefke Bezi örneğinde olduğu gibi, Osmaneli'nin dokuma geleneği de stantta vurgulanıyor. Coğrafi işaretli ürünler, yerel kimliği ve gastronomik mirası ön plana çıkarırken kırsal ekonomiye katkı sunuyor; etkinlikler, üreticilerin görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, yaptığı açıklamada ilçenin tescilli ürünlerini ve köklü dokuma kültürünü başkentte tanıtmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Torun, Ayva Lokumu, Nar Lokumu ve Lefke Bezi'nin Osmaneli'nin kültürel ve gastronomik zenginliğinin önemli değerleri olduğunu belirterek yerel üreticiyi ve kırsal kalkınmayı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

OSMANELİ’NİN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ ANKARA’DA TANITILIYOR

OSMANELİ’NİN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ ANKARA’DA TANITILIYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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