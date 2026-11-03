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Uyuşturucu ve sahte döviz şebekelerine eş zamanlı operasyon: 39 gözaltı

İstanbul merkezli eş zamanlı operasyonlarda, sokakta uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 31 şüpheliden 29'u, sahte döviz soruşturmasında ise 10 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Uyuşturucu ve sahte döviz şebekelerine eş zamanlı operasyon: 39 gözaltı

Operasyonların genel görünümü

İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda hem sokak satıcılarına yönelik narkotik müdahalesi hem de sahte döviz dağıtımına ilişkin soruşturma yürütüldü. İşlemler, ilgili cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde farklı birimlerce gerçekleştirildi ve toplamda 39 şüpheliye gözaltı uygulandı.

Narkotik operasyonu:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokakta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde il genelinde 32 adrese düzenlenen operasyonda hedeflenen 31 şüpheliden 29'u gözaltına alındı.

Sahte döviz operasyonu:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sahte TL, ABD doları ve Euro'yu piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı olarak 13 adrese operasyon düzenledi; bu operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüpheli için yakalama çalışmaları sürüyor.

Her iki operasyonda da soruşturmaların ve adli işlemlerin devam ettiği, gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri ile ele geçen delillerin incelendiği bildirildi.

İstanbul&#039;da uyuşturucu ve sahte döviz operasyonu: 39 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu ve sahte döviz operasyonu: 39 gözaltı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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