Dolar 50,1120 -0,21%
Euro 56,3839 +0,12%
Bist 11.763,67 +0,44%
Altın Gram 6.592,45 -0,55%
EUR/USD 1,1228 +0,09%
Brent Petrol 89,42 -3,40%
--°

Vodafone Türkiye ilk yarıda dijital büyüme ve yatırımla gelirlerini güçlendirdi

Vodafone Türkiye, 2026-27 mali yılının ilk yarısında servis gelirlerini 84,8 milyar TL’ye çıkarırken dijital kullanıcı sayısını 18,2 milyona taşıdı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Vodafone Türkiye ilk yarıda dijital büyüme ve yatırımla gelirlerini güçlendirdi

Vodafone Türkiye 2026-27 ilk yarı sonuçları

Vodafone Türkiye, 2026-27 mali yılının ilk yarısına (Nisan-Eylül 2026) ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirketin bu dönemdeki servis gelirleri 84,8 milyar TL olarak kaydedildi; UMS 29 etkisinden arındırılmış servis gelirleri ise 81,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Raporlanan Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) 29,5 milyar TL olurken, UMS 29 etkisinden arındırılmış FAVÖK 35,4 milyar TL olarak bildirildi.

abone yapısı ve genişbant gelişimi:

Operatörün toplam mobil abone sayısı 25,4 milyon olarak açıklanırken, makinelerarası iletişimi (M2M) de kapsayan toplam mobil abone sayısı 32,7 milyon seviyesine ulaştı. Faturalı abone adedi 21,9 milyon olarak gerçekleşti ve toplam bazın yüzde 86,3

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

ATO'dan esenboğa'nın hub olması ve serbest bölge talebiyle bakan ziyareti
images

Turkcell gelir ve abone büyümesiyle üçüncü çeyrekte kârlılığını güçlendirdi
images

Toptan satışta yüzde 30'la lider kalan Petrol Ofisi Grubu bayileriyle kutladı
images

Kentsel dönüşümden sahneye: Folkart COP31'de kültürle iklim gündemini genişletiy...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kahramanmaraş'ta kasım indirimlerine eş zamanlı denetim

Marmaris'te gençlerin oratoryosunda Atatürk'ün mirası yansıtıldı

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Miniklere mobil araçla uygulamalı trafik bilinci aşılandı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi