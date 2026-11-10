Vodafone Türkiye ilk yarıda dijital büyüme ve yatırımla gelirlerini güçlendirdi

Vodafone Türkiye 2026-27 ilk yarı sonuçları

Vodafone Türkiye, 2026-27 mali yılının ilk yarısına (Nisan-Eylül 2026) ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirketin bu dönemdeki servis gelirleri 84,8 milyar TL olarak kaydedildi; UMS 29 etkisinden arındırılmış servis gelirleri ise 81,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Raporlanan Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) 29,5 milyar TL olurken, UMS 29 etkisinden arındırılmış FAVÖK 35,4 milyar TL olarak bildirildi.

abone yapısı ve genişbant gelişimi:

Operatörün toplam mobil abone sayısı 25,4 milyon olarak açıklanırken, makinelerarası iletişimi (M2M) de kapsayan toplam mobil abone sayısı 32,7 milyon seviyesine ulaştı. Faturalı abone adedi 21,9 milyon olarak gerçekleşti ve toplam bazın yüzde 86,3