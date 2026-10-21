Batman'da 18 adrese eş zamanlı baskın: 17 tutuklama

Batman merkezli 4 ilde narkotik operasyonu

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Soruşturma sürecinde yapılan 44 ara yakalamada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler:

Ara yakalamalarda tespit edilen miktarlar arasında 420,79 gram sentetik kannabinoid, 19,4 gram metamfetamin, 12,9 gram eroin, 7 kilo 400 gram skunk ve 24 kilo 600 gram metamfetamin bulunuyor. Elde edilen bu deliller, soruşturmanın seyrini ve operasyon planını doğrudan etkiledi.

operasyonun yürütülmesi ve gözaltılar:

Yapılan fiziki ve teknik takiplerin ardından 19 Ekim 2026 tarihinde Batman merkezli olarak Van, Hakkari Yüksekova ve Mersin illerinde belirlenen 18 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; çıkarıldıkları mahkemece 17 kişi tutuklandı, diğer 5 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yetkililer, operasyonun bölgedeki uyuşturucu akışının engellenmesine yönelik önemli bir adım olduğunu belirtirken, soruşturmanın bütün yönleriyle sürdüğü ifade edildi.

OPERASYON DÜZENLENEN ADRESLERDE ARAMALAR YAPILDI