Bucak Ürkütlü'de gece çıkan yangın evde maddi hasar bıraktı

Bucak Ürkütlü'de gece evde yangın

Bucak ilçesine bağlı Ürkütlü köyünde, gece saatlerinde M.K.'ye ait bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

yangına müdahale:

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın büyümeden söndürüldü. Yapılan ilk belirlemelere göre olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

soruşturma ve hasar:

Yangında evde maddi hasar meydana geldiği kaydedildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı ve yetkililer araştırmaların sürdüğünü açıkladı.

Olayla ilgili gelişmeler ve soruşturmanın sonuçları yetkili mercilerce paylaşılacak.

BURDUR’UN BUCAK İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLÜRKEN YANGINDA EVDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.