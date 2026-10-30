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Bucak Ürkütlü'de gece çıkan yangın evde maddi hasar bıraktı

Bucak ilçesi Ürkütlü köyünde M.K.'ye ait evde gece çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, evde maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bucak Ürkütlü'de gece çıkan yangın evde maddi hasar bıraktı

Bucak Ürkütlü'de gece evde yangın

Bucak ilçesine bağlı Ürkütlü köyünde, gece saatlerinde M.K.'ye ait bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

yangına müdahale:

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın büyümeden söndürüldü. Yapılan ilk belirlemelere göre olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

soruşturma ve hasar:

Yangında evde maddi hasar meydana geldiği kaydedildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı ve yetkililer araştırmaların sürdüğünü açıkladı.

Olayla ilgili gelişmeler ve soruşturmanın sonuçları yetkili mercilerce paylaşılacak.

BURDUR’UN BUCAK İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

BURDUR’UN BUCAK İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLÜRKEN YANGINDA EVDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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