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Batman'da kontrolden çıkan iş makinesi devrilerek sürücüyü yaraladı

Batman'da sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybettiği iş makinesi yol kenarına devrildi; sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Batman'da kontrolden çıkan iş makinesi devrilerek sürücüyü yaraladı

İş makinesi devrildi, sürücü yaralandı

Batman'da kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı. Kazanın, sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybetmesi sonucu gerçekleştiği bildirildi.

Kaza ve müdahale:

Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen iş makinesinde ise maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma ve güvenlik:

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Yapılacak teknik ve yerinde incelemelerle olayın nedeninin belirlenmesi ve benzer kazaların önlenmesine yönelik bulguların elde edilmesi amaçlanıyor.

BATMAN’DA EMEKLİ TOKİ GİRİŞİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKARAK YOL KENARINA DEVRİLEN İŞ...

BATMAN’DA EMEKLİ TOKİ GİRİŞİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKARAK YOL KENARINA DEVRİLEN İŞ MAKİNESİNİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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