Divriği'de misafir edilen Alman gezginin 11 günlük ev hikâyesi dünya gündemine taşındı

olayın kısa özeti:

Sivas’ın Divriği ilçesinde geçtiğimiz mart ayında dünya turuna çıkan Alman gezgin Tanja Aumerin karavanı arızalanınca, Güneyevler Köyü Muhtarı Güngör Durgun ve ailesi gezgini evlerine davet ederek 11 gün misafir etti. Evde kaldığı süre boyunca Aumer’in vedalaşma anları ve yaşananlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

olayın gelişimi:

Karavanın arızalanması üzerine yalnız kalan Aumer’i gören muhtar Durgun, önce kahvaltıya çağırdı; ardından ailesinin yanına alarak konaklama ve gerekli tamir desteğinin organize edilmesine yardımcı oldu. Bölge halkının yaklaşımı, hem gezginin ihtiyaçlarının karşılanmasına hem de karavanın tamir sürecinin kolaylaşmasına katkı sağladı.

misafirlik süreci ve iletişim:

Güneyevler ailesiyle geçen günlerde dil bariyeri, muhtarın belirttiği gibi telefon çevirileriyle aşıldı; ancak Durgun ‘‘gönül dille değil, samimiyetle kurulur’’ vurgusunu yaptı. Aumer’in ayrılık anındaki duygusal görüntüleri paylaşıma dönüşünce milyonlarca izlenme elde edildi ve hikâye kısa sürede ulusal ile uluslararası ilgi gördü.

yerel yetkililerin değerlendirmesi:

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Durgun’u ziyaret ederek gösterilen misafirperverliğin Sivas ve Türkiye tanıtımına önemli katkı sağladığını belirtti. Uzun, ‘‘Geçmişteki seyahatnamelerde de yer aldığı gibi, Sivas insanı misafirini bağrına basan bir kültüre sahiptir. Muhtarımızın gösterdiği bu insani yaklaşım, milyonlar harcanarak yapılamayacak kadar büyük, değerli bir Sivas ve Türkiye tanıtımı sağladı’’ dedi ve şu an Meksika’da bulunan Aumer’e selam gönderdi; yolu yeniden Sivas’a düşerse belediye olarak ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ekledi.

muhtarın görüşü:

Güneyevler Köyü Muhtarı Güngör Durgun yaşananlardan duyduğu memnuniyeti şöyle özetledi: "Yolda kalan tek başına bir gezgin gördük, durumu anlatınca önce kahvaltıya, ardından evimize misafir ettik. Dil bariyerini telefon çevirileriyle aştık ama gönül dille değil, samimiyetle kurulur. Tanja artık ailemizin bir bireyi oldu. Ülkemizi ve Sivas’ımızı bu kadar güzel temsil edebildiysek ne mutlu bize."

Hikâyenin sosyal medyada yayılması, yerel dayanışmanın ve kişisel insani davranışların kısa sürede nasıl geniş kitlelere ulaşabildiğini gösterdi. Muhtar ve ailesinin tutumu, bölgenin misafirperverlik geleneğini yeniden gündeme taşıdı.

SİVAS’IN DİVRİĞİ İLÇESİNDE KARAVANI ARIZALANINCA YOLDA KALAN ALMAN GEZGİN TANJA AUMER’İ AİLESİYLE BİRLİKTE 11 GÜN EVİNDE MİSAFİR EDEN GÜNEYEVLER KÖYÜ MUHTARI GÜNGÖR DURGUN, SİVAS BELEDİYE BAŞKANI ADEM UZUN’U ZİYARET ETTİ.