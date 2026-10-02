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Batman'ın yolları meyve bahçesine dönüşüyor

Batman'da Yeşil Kuşak Projesiyle dut, elma ve erik fidanları yol kenarlarına dikildi; Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sulama ve bakımı düzenli yapıyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 08:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Batman'ın yolları meyve bahçesine dönüşüyor

Batman'ın yolları meyve bahçesine dönüşüyor

Batman’da yürütülen Yeşil Kuşak Projesi kapsamında dikilen meyve fidanlarının bakımı ve sulaması titizlikle devam ediyor. Proje, kent merkezinden ilçelere kadar uzanarak yol güzergahlarını yeşillendirmeyi ve halkın faydalanabileceği meyve alanları oluşturmayı hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Proje alanında, özellikle yol kenarlarına dut başta olmak üzere elma, erik ve çeşitli meyve türlerinden fidanlar dikildi. Batman merkez ve ilçelerindeki bu uygulama, yol dokusuna görsel olarak katkı sağlamanın yanı sıra uzun vadede doğal meyve bahçeleri oluşturmayı amaçlıyor.

bakım ve sulama süreçleri:

Dikilen fidanların sağlıklı gelişimi için çalışmalar Batman Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından sürdürülüyor. Sabahın erken saatlerinde sahaya çıkan ekipler, fidanların su ihtiyacını karşılıyor, gelişimlerini yakından takip ediyor ve gerektiğinde müdahalede bulunuyor.

Fidanların korunması için düzenli bakım, sulama ve takiplerin yapılması öncelikli görev olarak belirlendi. Bu özenli uygulamalar sayesinde zamanla bölgenin yeşil dokusuna katkı sağlayacak ve vatandaşların kullanımına açık meyve alanlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

BATMAN’DA YEŞİL KUŞAK PROJESİ KAPSAMINDA MEYVE FİDANLARINA ÖZENLİ BAKIM

BATMAN’DA YEŞİL KUŞAK PROJESİ KAPSAMINDA MEYVE FİDANLARINA ÖZENLİ BAKIM

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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