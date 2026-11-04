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Samsun'da paylaşılan ateş anı: ruhsatsız silah sahibi adliyeye sevk edildi

Samsun'da sosyal medyada yayılan silahla ateş görüntüsü üzerine başlatılan çalışmada silahın sahibi M.D. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 16:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun'da paylaşılan ateş anı: ruhsatsız silah sahibi adliyeye sevk edildi

olayın tespiti ve yürütülen çalışma:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki sanal devriye ekipleri, sosyal medyada silahla ateş ederken görüntüsünü paylaşan kişiyle ilgili çalışma başlattı. Yapılan tespit sonucu görüntüyü paylaşan S.E. belirlendi ve gözaltına alındı.

Evinde yapılan aramada söz konusu silahı bulamayan ekipler, ifadeleri doğrultusunda silahın sahibinin M.D. olduğunu öğrendi ve adresine yöneldi.

soruşturmada ele geçirilenler ve arama sonuçları:

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin M.D.nin evinde yaptığı aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Bu bulgular soruşturmayı derinleştirdi ve resmi işlemler başlatıldı.

Emniyetin yürüttüğü çalışma, sosyal medya paylaşımlarının takibi ve delillerin sahada hızlı şekilde toplanmasıyla ilerledi; tespit ve arama süreçleri, ilgili birimlerce koordineli olarak gerçekleştirildi.

adli süreç ve son gelişme:

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.D. (41), bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcılık, şüphelinin tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye başvurdu; mahkeme ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; emniyet birimleri sosyal medya paylaşımlarının izlenmesine ve benzer olayların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

M.D., MAHKEMECE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

M.D., MAHKEMECE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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