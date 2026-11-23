Şehzadeler'de kauçuk zemin çalışmaları tamamlandı

Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2026 yılı içinde ilçe genelindeki park, oyun grubu, fitness alanı ve ortak kullanım noktalarında toplam 1559 metrekare kauçuk zemin uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların 1412 metrekaresi yeni döşeme, 147 metrekaresi ise tamirat ve bakım kapsamındaydı.

yapılan çalışmalar ve metrekare dağılımı:

Yeni kauçuk döşeme çalışmaları Göktaşlı Mahallesi (kırmızı evin yanı), Kuşlubahçe Mahallesi 4226 Sokak, Adakale Mahallesi 2206 Sokak, Halıtlı Mahallesi mezarlık çevresi ve köy içi, Hacıhaliller Mahallesi, Sakarya Parkı fitness grubu, Kazım Karabekir Mahallesi 403 Sokak ile Hamzabeyli Mahallesi düğün salonu çevresinde yürütüldü. En fazla uygulama, Hamzabeyli Mahallesi düğün salonu çevresinde 315 metrekare olarak kaydedildi.

Diğer yeni döşeme uygulamalarının dağılımı şu şekilde: Halıtlı Mahallesi mezarlık çevresi 236 metrekare, Kuşlubahçe Mahallesi 4226 Sokak 145 metrekare, Hacıhaliller Mahallesi 137 metrekare ve Adakale Mahallesi 2206 Sokak 105 metrekare.

bakım ve onarım çalışmaları:

Yeni döşemelerin yanı sıra mevcut kauçuk zeminlerde de bakım ve onarım yapıldı. Tamirat çalışmaları kapsamında Akpınar Mahallesi 201 Sokak'ta 5 metrekare, Kazım Karabekir Mahallesi 441 Sokak'ta 2 metrekare, Sakarya Parkı oyun grubunda 45 metrekare ve Ahmet Bedevi Mahallesi yürüyüş yolunda 95 metrekarelik alanda onarım gerçekleştirildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, çalışmaların ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürüleceğini belirterek, "Oyun parklarında ve düğün salonu çevrelerinde, ihtiyaç duyulan bölgelere kauçuk serme çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Özellikle yaz aylarında bu konuda yoğun mesai harcadık. Emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye ekipleri, ilçe genelinde hem güvenliği artırmak hem de ortak kullanım alanlarının konforunu yükseltmek amacıyla benzer çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ, 2026 YILI BOYUNCA İLÇE GENELİNDEKİ PARK, OYUN GRUBU, FİTNESS ALANI VE ORTAK KULLANIM NOKTALARINDA TOPLAM 1559 METREKARE KAUÇUK DÖŞEME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ. ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA 1412 METREKARE YENİ DÖŞEME YAPILIRKEN, 147 METREKARELİK ALANDA DA TAMİRAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ.