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Köy meydanında türküler: mahalli sanatçılar Çaycuma'da üç saatlik konser verdi

Çaycuma Kayıkçılar Köyü'nde Devrekli Ozan Sabri Yanaz'ın organize ettiği ücretsiz halk konserinde mahalli sanatçılar yaklaşık üç saat boyunca türkü seslendirdi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 21:20

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Köy meydanında türküler: mahalli sanatçılar Çaycuma'da üç saatlik konser verdi

Köy meydanında türküler: mahalli sanatçılar Çaycuma'da sahne aldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen halk konserinde mahalli sanatçılar bir araya gelerek köy halkına ücretsiz bir müzik ziyafeti sundu. Etkinlik, yöresel ezgilerin ve Türk halk müziğinin sevilen eserlerinin seslendirildiği bir program olarak ilgi gördü.

Konserin organizasyonu ve yeri:

Organizasyonu Devrekli Ozan Sabri Yanaz üstlendi. Etkinlik Çaycuma'nın Kayıkçılar Köyü'nde gerçekleştirildi ve halka açık olarak düzenlendi. Konser, köy meydanında oluşturulan sade sahnede yapıldı ve izleyiciler etkinliği ücretsiz izleme imkânı buldu.

Sanatçılar, çalgılar ve repertuar:

Programda bağlamalarda Hikmet Akar ve Baki Kalaycıoğlu, kemanede Sabri Yanaz ve ritim sazda Eşref Kerçin yer aldı. Topluluk, gerek solo gerekse koro düzeninde Türk halk müziğinin unutulmaz eserleri ve yöresel türkülerinden oluşan bir repertuvarı yaklaşık üç saat boyunca seslendirdi.

Köy halkının tepkisi ve etkinliğin önemi:

Vatandaşlar, köylerinde böyle bir konserin düzenlenmesinden memnun kaldıklarını belirterek sanatçılara teşekkür etti. Katılımcılar, organizasyonun köy atmosferine canlılık kattığını ve halk müziğinin yaşatılmasına katkı sağladığını ifade etti. Sanatçılar da etkinliği düzenleyenlere ve dinleyicilere teşekkür etti.

ÇAYCUMALI VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ KONSER

ÇAYCUMALI VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ KONSER

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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