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Van’da kaldırımlar yaya için kapanıyor, esnaf ve turistler tepki gösteriyor

İpekyolu’nda kaldırımlar tezgâh, malzeme ve park eden araçlarla daralıyor; yayalar yola iniyor, esnaf ve turistler denetimsizlikten şikâyetçi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Van’da kaldırımlar yaya için kapanıyor, esnaf ve turistler tepki gösteriyor

Van’da kaldırımlar kullanılamaz hale geldi

Van merkez İpekyolu'nda ana cadde ve yan sokaklarda süregelen kaldırım işgalleri, hem kent içi ulaşımı hem de bölgedeki ticari hayatı olumsuz etkiliyor. Belediye sorumluluğundaki caddelerde tezgâhlar, malzeme kolileri, dondurma ve meşrubat dolapları nedeniyle kaldırımların genişliği yer yer 50 santimetre'ye kadar düşüyor; bu durum ailelerin ve yaşlıların yürüyüşünü neredeyse imkânsız hâle getiriyor.

Kaldırım işgali yayaların güvenliğini tehlikeye atıyor:

Kaldırımların kullanılamaması yayaları akan trafikte yürümeye zorluyor; araç trafiği içinde yürüyen yayalar can güvenliğini riske atıyor. Bazı noktalarda ise araçların kaldırımlara park etmesi sorunu daha da derinleştiriyor. Tarihi ve turistik dokusuyla öne çıkan Van’da bu görüntüler, kentin imajına zarar veriyor ve ziyaretçilerin güven algısını zedeliyor.

Esnaf ve turistlerden ortak tepki:

İpekyolu'nu gezen İranlı turistler kent merkezindeki düzensizlik ve denetimsizlik karşısında şaşkınlık yaşıyor; birçok ziyaretçi kendi ülkelerinde dahi böyle yaygın seyyar satıcı ve kaldırım işgaliyle karşılaşmadıklarını belirtiyor. Bölgedeki kanunlara uyan esnaf ise uygulamadaki eşitsizlikten yakınarak, "Bizler kanunlara uyup dükkânımızın sınırları içinde kalırken, bazı kişilerin kaldırımları kalıcı olarak işgal etmesi yüzünden işlerimiz aksıyor. Birkaç duyarsız kişi yüzünden tüm esnaf zan altında kalıyor. Bu adaletsizliğe bir an önce son verilmeli" diyor.

Kent sakinleri ve dükkân sahipleri zabıta ekiplerinin tutumunu "vurdumduymazlık" olarak nitelendiriyor ve Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi'nden koordineli saha denetimi, kaldırım işgali yapanlara karşı cezai yaptırımlar ve kalıcı çözümler talep ediyor. Yetkililerden beklenti, hem yayaların güvenliğini sağlamak hem de şehir merkezinin turistler ve vatandaşlar için daha düzenli bir görünüme kavuşmasını temin edecek somut adımların hızlıca atılması yönünde.

VAN’IN MERKEZ İLÇESİ İPEKYOLU’NUN ANA CADDE İLE ARA SOKAKLARINDA GİDEREK ARTAN KALDIRIM İŞGALLERİ...

VAN’IN MERKEZ İLÇESİ İPEKYOLU’NUN ANA CADDE İLE ARA SOKAKLARINDA GİDEREK ARTAN KALDIRIM İŞGALLERİ, HEM YAYALARI HEM DE KURALLARA UYAN ESNAFI CANINDAN BEZDİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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