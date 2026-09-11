Dolar 48,6012 +0,15%
Euro 56,4567 +0,12%
Bist 14.381,55 -0,09%
Altın Gram 6.926,06 +0,57%
EUR/USD 1,1610 -0,02%
Brent Petrol 104,23 -3,16%
--°

Bayburt baraj gölü’nde yeni nesil balıkçılık için 500 bin yavru salındı

Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesiyle Elazığ Keban’dan getirilen 500 bin yavru sazan Bayburt Baraj Gölü’ne bırakıldı; stoklar güçlendirilecek.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bayburt baraj gölü’nde yeni nesil balıkçılık için 500 bin yavru salındı

salma işlemi ve kullanılan yöntemler:

Bayburt Baraj Gölü’ne 500 bin yavru sazan, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında getirildi. Elazığ Keban Su Ürünleri İşletmesi’nde yetiştirilen balıklar, Kars’ın Selim ilçesindeki göl kıyısına özel balık taşıma aracı ile ulaştırıldı.

Yavru sazanlar, yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için oksijen takviyesi yapılan şeffaf poşetler içinde kontrollü olarak gölün suyuyla buluşturuldu. Uygulamada taşıma ve bırakma işlemlerinde canlıların stresini azaltacak önlemler alındı.

amaç ve yerel değerlendirme:

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, çalışmanın yalnızca mevcut balık varlığını artırmaya yönelik olmadığını, aynı zamanda su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

"Kars tarım ve hayvancılık açısından önemli bir potansiyel barındırıyor. Bunun yanında yine ilimizin doğal su kaynakları açısından da önemli bir potansiyele sahibiz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak Bakanlığımızın bize vermiş olduğu desteklerle ilimizdeki tarım ve hayvancılık yönündeki potansiyeli geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürürken, aynı zamanda ilimizdeki doğal su kaynaklarımızın su ürünleri potansiyelini geliştirmek amacıyla da çeşitli faaliyetler yürütüyoruz"

"Bugün burada Bakanlığımızın Elezığ’da Keban Su Ürünleri Üretme İstasyonu’ndan temin etmiş olduğumuz aynalı, pullu sazan cinsi balıkları bugün ilimiz Bayburt Barajı Gölü’ne 500 bin adet salmak süratiyle buradaki su ürünleri popülasyonunu geliştirmek ve su ürünleri potansiyelini daha sürdürülebilir hale getirmek için bir faaliyet gerçekleştiriyoruz. Su kaynaklarına biz zaman zaman balıklandırma faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu amaçla da 6 milyonun üzerinde bir yavru balığı bu su kaynaklarımıza salmak süratiyle sürdürülebilir bir balıkçılığın ilimizde devamını sağlamaya çalışıyoruz"

bölgesel kapsam ve sürdürülebilirlik:

Kars genelinde 2023 yılından bu yana yürütülen çalışmalarda su kaynaklarına 6 milyonun üzerinde yavru balık bırakıldı. Bayburt Baraj Gölü’ndeki son salım, bölgedeki su ürünleri potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi ve balık popülasyonlarının desteklenmesi hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

Çalışmalar sadece Bayburt Baraj Gölü ile sınırlı kalmıyor; Arpaçay ve Çıldır Gölü başta olmak üzere çeşitli su kaynaklarında da balıklandırma faaliyetleri sürüyor. Yetkililer, bu tür uygulamaların hem ekosistemin dengesine katkı sağlayacağını hem de yerel ekonomiye uzun vadede olumlu yansıyacağını belirtiyor.

500 bin yavru sazan Bayburt Baraj Gölü’ne bırakıldı

500 bin yavru sazan Bayburt Baraj Gölü’ne bırakıldı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuşadası sokaklarına 41 milyonluk altyapı müdahalesi
images

Elazığ’da üretimi değere dönüştürecek vizyon proje: E.T.B. gıda üretim ve analiz...
images

Gölbaşı'nda rüzgarla yayılan yangın ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrole...
images

Turgutlu'da altyapıdan üstyapıya yol sorunlarına çok yönlü müdahale

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırıkdağ mevkiinde tır bariyerlere çarptı, trafik kısa süreli aksadı

Kuşadası sokaklarına 41 milyonluk altyapı müdahalesi

Elazığ’da üretimi değere dönüştürecek vizyon proje: E.T.B. gıda üretim ve analiz laboratuvarı

Anadolu Kavağı buluşması: İsmail Kartal ile Oğuz Çetin yaklaşık iki saat görüştü

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı