Bayburt e-ticaretle yöresel mirasını gelir kaynağına dönüştürüyor

Bayburt’un yöresel ürünleri dijital pazara taşınıyor

Bayburt’a özgü yöresel ürünlerin daha geniş pazarlara ulaştırılması ve marka değerlerinin artırılması amacıyla 'Bayburt’un Değerleri Dijital Pazarda Projesi' için destek sözleşmesi imzalandı. Proje, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Kenan Yavuz Kültür Vakfı tarafından hazırlandı.

Projenin kapsamı:

Proje, yöresel ürünlerin dijital pazardaki görünürlüğünü artırmaya yönelik danışmanlık hizmetleri sunacak. Çalışma başlıkları arasında e-ticaret altyapısı, marka stratejisi, dijital pazarlama ve operasyonel süreçlerin güçlendirilmesi yer alıyor. Bu çerçevede satışı ve lojistiği destekleyecek uygulamalar ile üreticilerin online ticarette rekabet gücünü artıracak adımlar planlanıyor.

Beklenen etkiler:

Hedef, Bayburt’un kültürel mirasını ve yerel üretim potansiyelini ekonomik değere dönüştürmek; üreticilerin dijital ticaret kapasitesini geliştirmek. Artan dijital görünürlük ve güçlenen marka değeri sayesinde ürünlerin daha geniş pazarlara erişmesi ve yerel ekonomiye katkı sağlanması öngörülüyor.

Proje, hem üreticilerin gelir artışına katkı sağlamayı hem de Bayburt'un yöresel kimliğinin korunup güçlendirilmesini amaçlıyor. Uygulama ve eğitim süreçleriyle yerel aktörlerin e-ticaret ekosistemine entegrasyonu desteklenecek.

BAYBURT’UN YÖRESEL ÜRÜNLERİ DİJİTAL PAZARA AÇILACAK