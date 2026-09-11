Bayburt Gümüşdamla'da aronya üretiminde saha incelemesi

Saha ziyareti ve değerlendirme:

Bayburt’un Gümüşdamla köyünde tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan aronya üretimi yapan çiftçi Önder Turanın bahçesi yerinde incelendi. Ziyarette üretim sahası gözlemlendi ve üretimin genel durumu değerlendirildi.

Üretim sürecinin aktarılması:

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Muammer Araz, Turan’dan aronya yetiştiriciliğinin bakım, budama ve hasat süreçleri hakkında bilgi aldı. Görüşmede bitkinin üretim aşamaları ve saha uygulamaları detaylandırıldı.

Toplantıda ayrıca aronya üretiminin Bayburt’ta yaygınlaştırılması, tarımsal üretimde çeşitliliğin artırılması ve alternatif üretim alanlarının geliştirilmesine yönelik stratejiler ele alındı. Yerinde yapılan değerlendirmeler, potansiyel adımların planlanmasına zemin hazırladı.

Takip ve saha çalışmaları:

Ziyaret sırasında yetkililer, üreticilerin tarımsal faaliyetlerine yönelik saha çalışmalarının sürdürüleceği bilgisini verdi. Önümüzdeki dönemde saha izleme ve teknik destek çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.

Gerçekleştirilen inceleme, bölgede alternatif bitkisel üretimin teşviki ve aronya yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasına yönelik somut adımların atılmasının önünü açacak nitelikte değerlendirildi.

AYBURT’TA ARONYA ÜRETİMİ YAPAN ÇİFTÇİYE ZİYARET