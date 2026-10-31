sanal gerçeklik ve nefes egzersiziyle ameliyat sonrası ağrı yönetimine TÜBİTAK desteği

proje ve destek bilgileri:

Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim elemanı Araştırma Görevlisi Sabri Okan Demiryürek yürütücülüğünde hazırlanan proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Projenin tam başlığı: Sanal Gerçeklik Destekli Uygulama ve Nefes Egzersizi İçeren Dikkat Dağıtma Müdahalesinin Laparoskopik Abdominal Cerrahi Geçiren Hastalarda Postoperatif Ağrı, Anksiyete Düzeylerine ve Analjezik Kullanımına Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma.

Proje bir yıl sürecek ve 36 bin TL destek alacak. Araştırmacı kadrosunda Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim elemanı Dr. Öğretim Üyesi Yasin Alper Yıldız araştırmacı olarak, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanı Doç. Dr. Zeliha Özdemir Köken ise danışman olarak yer alıyor.

çalışma tasarımı ve uygulama yeri:

Araştırma, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisinde yürütülecek. Çalışmaya ilk kez laparoskopik abdominal cerrahi geçiren, 18 yaş ve üzeri 82 hasta dahil edilecek ve randomize kontrollü tasarım uygulanacak. Bu yapı, müdahalenin etkinliğinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesini sağlayacak.

müdahale ve ölçütler:

Müdahale grubundaki 41 hastaye sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla doğa manzaraları, rahatlatıcı içerikler veya etkileşimli oyunlar sunulacak ve eş zamanlı olarak kontrollü nefes egzersizleri yaptırılacak. Kontrol grubundaki 41 hasta ise rutin bakım ve tedavi hizmetlerini almaya devam edecek. Araştırma kapsamında uygulamanın postoperatif ağrı, anksiyete düzeyleri ve analjezik kullanımı üzerindeki etkileri değerlendirilecek.

beklenen katkılar:

Proje sonuçlarının, cerrahi hemşireliği uygulamalarının geliştirilmesine ve ameliyat sonrası ağrı yönetimine yönelik bilimsel çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor. İlaç dışı müdahalelerin etkinliğinin ortaya konması, klinik uygulamalarda alternatif yaklaşımların benimsenmesine zemin hazırlayabilir.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİNİN AMELİYAT SONRASINDA AĞRI YÖNETİMİNE DAİR YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİĞİ “SANAL GERÇEKLİK DESTEKLİ UYGULAMA VE NEFES EGZERSİZİ İÇEREN DİKKAT DAĞITMA MÜDAHALESİNİN LAPAROSKOPİK ABDOMİNAL CERRAHİ GEÇİREN HASTALARDA POSTOPERATİF AĞRI, ANKSİYETE DÜZEYLERİNE VE ANALJEZİK KULLANIMINA ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA” İSİMLİ PROJE, TÜBİTAK 1002-A HIZLI DESTEK MODÜLÜ KAPSAMINDA DESTEKLENMEYE HAK KAZANDI.