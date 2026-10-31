Kastamonu Üniversitesi TYÇ logosu kullanan program sayısıyla ilk 30'da

Kastamonu Üniversitesi'nden kalite vurgusu:

Kastamonu Üniversitesi, eğitim-öğretim süreçlerinde kalite güvencesine ilişkin çalışmaları doğrultusunda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu kullanım hakkı alan program sayısıyla Türkiye'nin ilk 30 üniversitesi arasına girdi. Bu başarı, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenen törenle plaketle tescillendi.

Tören ve ödül detayları:

Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) 21. Olağan Genel Kurulu'nun ardından Ankara'da gerçekleştirilen "Yükseköğretimde Yeterlilik ve Tanınırlık-Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Logo Kullanım Hakkı Buluşması" programında, kalite güvencesi süreçlerini tamamlama kriterlerini sağlayarak bünyesinde TYÇ logosu kullanım hakkına sahip en fazla programa sahip olan 30 üniversiteye plaket takdim edildi. Törende Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, MYK Başkanı Aşkın Tören, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak ve YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır ile çok sayıda rektör ve davetli yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi, törene Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan ve Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı tarafından temsil edildi. Üniversite adına verilen başarı plaketi, Rektör Topal'a Bakan Vedat Işıkhan ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak tarafından takdim edildi.

Rektörün değerlendirmesi:

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, yükseköğretimde kalite güvencesinin geliştirilmesinin, nitelikli mezunlar yetiştirilmesinin ve mezun yeterliliklerinin uluslararası düzeyde tanınmasının üniversitenin öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı. Topal, TYÇ logosu kullanım hakkı kazanan programların, eğitim-öğretim süreçlerinde kaliteyi sürekli geliştirme anlayışının somut bir göstergesi olduğunu belirterek, bu kazanımın mezunların bilgi ve becerilerinin tanınırlığına katkı sağlayacağını ifade etti.

Rektör Topal ayrıca süreçte emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür etti ve Kastamonu Üniversitesi'nde kalite odaklı çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi. Destekleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'a; TYÇ logosu kullanım hakkı sürecindeki katkı ve destekleri nedeniyle de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile MYK Başkanı Aşkın Tören'e teşekkürlerini iletti.

Üniversitenin bu başarısı, hem kurumsal gelişim hem de mezunların ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Kastamonu Üniversitesi, kalite güvencesi çalışmalarını önceliklendirmeye devam edeceğini duyurdu.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYÇ) LOGOSU KULLANIM HAKKINA SAHİP PROGRAM SAYISI BAKIMINDAN TÜRKİYE’NİN İLK 30 ÜNİVERSİTESİ ARASINDA YER ALARAK MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU TARAFINDAN DÜZENLENEN TÖRENDE PLAKETLE ÖDÜLLENDİRİLDİ.