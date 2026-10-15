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Bayburt sokakları yağışa karşı mazgallarla hazırlanıyor

Bayburt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde mazgalları temizleyerek yağışlarda su birikintisi riskini azaltıyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Bayburt sokakları yağışa karşı mazgallarla hazırlanıyor

çalışmanın kapsamı:

Bayburt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yağışların olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla mazgal temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler cadde ve sokaklardaki yağmur suyu mazgallarında biriken atıkları temizleyerek suyun tahliyesini kolaylaştırıyor.

uygulanan yöntemler:

Çalışmalarda temizlik araçları ve ekipmanlar kullanılıyor; ekipler mazgallarda biriken çöpleri, yaprakları ve diğer kalıntıları sistemli şekilde uzaklaştırıyor. Temizlik sonrası mazgalların açıklığı ve suyun akışı kontrol ediliyor.

hedef ve etki:

Mazgallarda biriken atıkların temizlenmesiyle yağışlı havalarda su birikintilerinin oluşma riskinin azaltılması hedefleniyor. Belediyenin düzenli müdahaleleri, yağış anında tahliye kapasitesinin korunmasını amaçlıyor.

BAYBURT&#039;TA MAZGALLAR YAĞIŞLARA KARŞI TEMİZLENİYOR

BAYBURT'TA MAZGALLAR YAĞIŞLARA KARŞI TEMİZLENİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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