Bayburt sokakları yağışa karşı mazgallarla hazırlanıyor

çalışmanın kapsamı:

Bayburt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yağışların olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla mazgal temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler cadde ve sokaklardaki yağmur suyu mazgallarında biriken atıkları temizleyerek suyun tahliyesini kolaylaştırıyor.

uygulanan yöntemler:

Çalışmalarda temizlik araçları ve ekipmanlar kullanılıyor; ekipler mazgallarda biriken çöpleri, yaprakları ve diğer kalıntıları sistemli şekilde uzaklaştırıyor. Temizlik sonrası mazgalların açıklığı ve suyun akışı kontrol ediliyor.

hedef ve etki:

Mazgallarda biriken atıkların temizlenmesiyle yağışlı havalarda su birikintilerinin oluşma riskinin azaltılması hedefleniyor. Belediyenin düzenli müdahaleleri, yağış anında tahliye kapasitesinin korunmasını amaçlıyor.

BAYBURT'TA MAZGALLAR YAĞIŞLARA KARŞI TEMİZLENİYOR