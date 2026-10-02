Bayburt TSO'da tek aday Süleyman Seyhan güven tazeledi

Bayburt TSO'da yeniden seçilen başkan

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) olağan genel kurulunda mevcut başkan Süleyman Seyhan, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçildi. Üyelerin tercihiyle Seyhan, odanın yeni dönemde görev yapacak ekibine liderlik etmeye devam edecek.

meclis üyeleri belirlendi:

Seçimlerde, 7 grupta aday gösterilen toplam 16 isim Ticaret ve Sanayi Odası Meclisine girmeye hak kazandı. Meclis kadrosunun netleşmesiyle birlikte oda temsil ve karar alma mekanizması yeni dönem için hazırlandı.

yönetim kurulu ve meclis başkanlığı ilk toplantıda seçilecek:

Yönetim kurulunun oluşturulması ve meclis başkanının seçimi, ilk toplantıda gerçekleştirilecek. Bu toplantının 8 Ekim 2026 Perşembe günü yapılması planlanıyor; toplantıda meclis başkanı ile yönetim kurulu üyeleri belirlenecek ve odanın yeni dönem yönetimi şekillenecek.

BAYBURT TSO’DA SEYHAN YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ