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Bayburt TSO'da tek aday Süleyman Seyhan güven tazeledi

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası olağan genel kurulunda tek aday olan mevcut başkan Süleyman Seyhan yeniden seçildi; 7 gruptan 16 isim oda meclisine girdi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:17

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EDİTÖR: Emre Koç

Bayburt TSO'da tek aday Süleyman Seyhan güven tazeledi

Bayburt TSO'da yeniden seçilen başkan

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) olağan genel kurulunda mevcut başkan Süleyman Seyhan, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçildi. Üyelerin tercihiyle Seyhan, odanın yeni dönemde görev yapacak ekibine liderlik etmeye devam edecek.

meclis üyeleri belirlendi:

Seçimlerde, 7 grupta aday gösterilen toplam 16 isim Ticaret ve Sanayi Odası Meclisine girmeye hak kazandı. Meclis kadrosunun netleşmesiyle birlikte oda temsil ve karar alma mekanizması yeni dönem için hazırlandı.

yönetim kurulu ve meclis başkanlığı ilk toplantıda seçilecek:

Yönetim kurulunun oluşturulması ve meclis başkanının seçimi, ilk toplantıda gerçekleştirilecek. Bu toplantının 8 Ekim 2026 Perşembe günü yapılması planlanıyor; toplantıda meclis başkanı ile yönetim kurulu üyeleri belirlenecek ve odanın yeni dönem yönetimi şekillenecek.

BAYBURT TSO’DA SEYHAN YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

BAYBURT TSO’DA SEYHAN YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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