Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt ve çevresinde yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Beklenen zaman dilimi ve miktar:

Açıklamaya göre, 24 Kasım Salı günü saat 13.00’ten 25 Kasım Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar sürecek yağışlarda miktarın metrekareye 21 ila 60 kilogram arasında olacağı öngörülüyor.

Yağışın türü ve riskler:

Hava sıcaklıklarının akşam saatlerinden sonra düşmesiyle birlikte yağışın karla karışık yağmur şeklini alabileceği, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görüleceği bildirildi. Meteoroloji, bu koşulların sel, su baskını, heyelan, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olası riskleri beraberinde getirebileceğini vurguladı.

Kurum ayrıca vatandaşlardan ve yetkililerden tedbirli olunmasını istedi; uyarı, özellikle yağışlı dönemlerde risk taşıyan bölgelerde dikkatli davranılması çağrısını içeriyor.

BAYBURT’TA YARIN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR