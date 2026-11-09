Bayburtlu milli sporcu Çağlar dünya şampiyonasında iki madalya kazandı

başarıyı iki madalyayla taçlandırdı

Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenen 2026 Bilek Güreşi Dünya Şampiyonasında Bayburt Çelik Bilek Spor Kulübü sporcusu Zahit Çağlar iki ayrı kol mücadelesinde kürsüye çıktı. Çağlar, Kıdemli Genç Erkekler 90 kilo kategorisinde hem sol hem de sağ kolda performans sergiledi.

müsabaka anları:

Şampiyonada Çağlar'ın rakibiyle masada karşı karşıya geldiği anlar kayıtlara yansıdı. Karşılaşmalar boyunca her iki tarafta da kıyasıya bir mücadele yaşandı; sporcuların teknik ve fiziksel üstünlüğü anbean belirleyici oldu. Çağlar’ın kararlı tutumu ve masadaki direnci, seyirciler ve teknik heyet tarafından dikkat çekti.

derece ve sonuçlar:

Yarışma sonunda Çağlar, sol kolda dünya ikinciliği elde ederken, sağ kolda rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu. Bu sonuçla milli sporcu şampiyonayı altın ve gümüş madalyayla tamamladı.

Bayburtlu atletin elde ettiği çift madalya, kulüp ve şehir bazında da takdir topladı. Hem teknik başarı hem de istikrarlı performans gösteren Çağlar, dünya şampiyonasını iki madalyayla noktalayarak önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonadaki bu sonuç, sporcunun kariyerinde yeni bir döneme işaret ederken, Bayburt Çelik Bilek Spor Kulübü adına da gurur verici bir tablo oluşturdu.

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