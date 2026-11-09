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Sultangazi meydanında Adıyaman rüzgârı: kültür, tatlar, dayanışma

Sultangazi Anadolu Kültür Festivali'nde Adıyaman tanıtıldı; çiğköfte, nar ve organik ürünler yoğun ilgi gördü, protokol ve vatandaşlar katıldı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Emre Koç

Sultangazi meydanında Adıyaman rüzgârı: kültür, tatlar, dayanışma

Adıyaman kültür buluşmaları sultangazi'de

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Anadolu Kültür Festivali kapsamında bu hafta Adıyaman tanıtımlarıyla meydan renklenirken, kentin geleneksel lezzetleri ve yöresel ürünleri ilçe sakinleriyle buluşturuldu. Etkinlik, Sultangazi Belediyesi ile Sultangazililer Adıyamanlılar Platformu iş birliğiyle gerçekleştirildi ve ziyaretçi yoğunluğu gözlendi.

protokol katılımı ve konuşmalar:

Festivalin son gününde düzenlenen protokol törenine AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan ve Mustafa Alkayış, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun ile Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, Sultangazililer Adıyamanlılar Platformu Başkanı Hüseyin Teke, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Başkan Abdurrahman Dursun, organizasyona katılanlara teşekkür ederek etkinliğin yedincisini düzenlediklerini hatırlattı. Dursun, Anadolu Kültür Festivali kapsamında her hafta farklı bir memleketin kültürünün paylaşıldığını, gelenek, görenek ve yöresel lezzetlerin İstanbul'da yaşayanlar için bir araya getirildiğini vurguladı. Başkan Dursun şöyle dedi: "Memleket bağının kopmaması, örf ve adetlerimizden kopmamamız bizim için önemli."

yöresel tatlar ve ziyaretçi ilgisi:

Etkinlikte protokol üyeleri, alana gelen ziyaretçilere Adıyaman'ın meşhur iki lezzeti olan çiğköfte ve nardan ikram ederek stantların başında yer aldı. Adıyaman esnafının getirdiği organik ürünler de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü; alanın zaman zaman tıklım tıklım dolduğu gözlemlendi.

Tanıtım yapan esnaflardan ve katılımcılardan Şeniz Çoşar, İstanbul'da düzenlenen Adıyaman Kültür Buluşmaları'na davet edilmekten memnun olduklarını belirterek ürünlerine gösterilen ilgiye dikkat çekti: "Alanımız tıklım tıklım dolu, ürünlerimizi tattırıyoruz. Vatandaş aldığı üründen memnun kalıyor."

Başkan Dursun, festivalin 20 Eylül'de başladığını ve her perşembe yeni bir memleketle devam ettiğini hatırlatarak, önümüzdeki haftanın programının Trabzon ile sürdürüleceğini duyurdu. Organizasyonun amacı, İstanbul'da yaşayanların memleket özlemlerini gidermek ve kültürel bağları canlı tutmak olarak öne çıktı.

Festival, hem kültürel tanıtım hem de yerel üreticiler için bir pazar işlevi görürken, katılımcılar arasında dayanışma ve kültürel paylaşımın güçlendiği bir buluşma olarak değerlendirildi.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ&#039;NİN DÜZENLEDİĞİ ANADOLU KÜLTÜR FESTİVALİ&#039;NDE BU KEZ ADIYAMAN RÜZGARI...

SULTANGAZİ BELEDİYESİ'NİN DÜZENLEDİĞİ ANADOLU KÜLTÜR FESTİVALİ'NDE BU KEZ ADIYAMAN RÜZGARI ESTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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