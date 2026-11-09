Nysa’nın geçmişiyle buluşma: valinin saha incelemesi

Vali Varol Nysa Antik Kenti'ni yerinde inceledi:

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, eşi Funda Varol ile birlikte Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa Antik Kentini ziyaret ederek kentteki tarihi yapılarda incelemelerde bulundu.

kültürel mirasa vurgu:

Vali Varol, antik çağların önemli eğitim, felsefe ve kültür merkezlerinden biri olan kentin Aydın için taşıdığı önemi yetkililerden dinledi ve saha gözlemi yaptı. Yetkililer ziyaret sırasında kentin tarihî dokusu ve korunmasına yönelik bilgiler paylaştı.

tarihi yapılar ve gözlemler:

Varol, Sultanhisar'daki köklü kentteki görkemli yapıları adım adım gezerek kadim medeniyetlerden günümüze ulaşan tarihi mirasın önemini yerinde değerlendirdi. Ziyarete eşi Funda Varol da eşlik etti ve incelemeler boyunca yetkililerle görüşmeler sürdü.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, EŞİ FUNDA VAROL İLE BİRLİKTE SULTANHİSAR İLÇESİNDE BULUNAN NYSA ANTİK KENTİ'Nİ ZİYARET EDEREK, ANTİK ÇAĞLARIN ÖNEMLİ EĞİTİM, FELSEFE VE KÜLTÜR MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN KENTİN TARİHİ YAPILARINI YERİNDE İNCELEDİ.