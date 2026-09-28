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Bayburt'ta 29 ekim coşkusuna voleybol ve sağlık mesajı eşlik etti

Bayburt'ta düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında takımlar karşılaştı; Yeşilay, sağlıklı yaşam ve bağımlılıktan uzak durma mesajı verdi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bayburt'ta 29 ekim coşkusuna voleybol ve sağlık mesajı eşlik etti

turnuva ve katılımcılar:

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, farklı kurumların takımlarını bir araya getirdi. Turnuvada kurumlar sahada mücadele ederken, örnek karşılaşmalardan biri Fatih Ortaokulu ile Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımları arasında oynandı.

salonda bilgilendirme ve farkındalık çalışması:

Karşılaşmaların yapıldığı salonda Yeşilay Bayburt Şubesi tarafından açılan stant, katılımcılara bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve bağımsız yaşam hakkında bilgi verdi. Stantta etkinliklere ilişkin broşür ve çeşitli materyaller dağıtıldı; ziyaretçilere Yeşilay'ın çalışmaları hakkında yönlendirici bilgiler sunuldu.

sporun ve toplumsal mesajın birleşimi:

Yeşilay ekibi ayrıca turnuvanın seremonisine 'Yeşilay Varsa Hayat Var' pankartıyla katılarak, sporun sağlıklı yaşamın önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Etkinlik, hem kurumlar arası rekabeti hem de gençlere yönelik bağımlılıkla mücadele ve sağlık bilincini öne çıkaran bir platform sağladı.

BAYBURT’TA KURUMLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI DÜZENLENDİ

BAYBURT’TA KURUMLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI DÜZENLENDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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