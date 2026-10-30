Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk ediyor

maç öncesi bilgiler:

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da kendi sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler ligde oynadıkları 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 16 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi ise aynı süreçte 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 12 puan toplayıp 10. sırada bulunuyor.

rekabet geçmişi:

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de bugüne kadar 60 kez karşılaştı; bu müsabakalarda Kanarya 27 kez galip gelirken, sarı-kırmızılılar 9 galibiyet alabildi ve 24 maç berabere bitti. İki takım arasındaki gollerde Fenerbahçe'nin toplamı 91, Göztepe'nin toplamı 45. Geçen sezon İzmir'deki maç 0-0 tamamlanırken, Kadıköy'de oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Rekabetin en farklı skorları arasında Fenerbahçe'nin 22 Aralık 1974'te İnönü Stadyumu'nda aldığı 7-1 galibiyet ve 23 Kasım 2001'deki 5-0 ile 3 Eylül 1961'deki 5-1 sonuçları bulunuyor. Göztepe'nin en farklı galibiyeti ise 1970-1971 sezonunda alınan 3-1 sonuçtur.

son dönem performans ve teknik sorumlular:

Fenerbahçe, önceki maçta derbide Galatasaray'a mağlup olarak liderle arasındaki puan farkını 6ya çıkardı; bu yüzden sarı-lacivertliler İzmir ekibi karşısında mutlak 3 puan hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın istifası sonrası takımın başına yardımcı antrenör Dirk Kuyt getirildi ve Kuyt yarınki maçta teknik sorumlu olarak takımın başında olacak.

Göztepe, Stanimir Stoilov yönetiminde ligde kötü başlayan dönemi geride bıraktı. İlk 6 haftada galibiyet alamayan İzmir ekibi, 7. haftadan itibaren Eyüpspor, Kocaelispor ve Çorum FK galibiyetleriyle ligde 3 maçlık seri yakaladı. Stoilov, Fenerbahçe'ye karşı teknik direktör olarak bugüne dek 4 kez rakip oldu; bu karşılaşmalarda 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

kadro, eksikler ve hakem:

Fenerbahçe'de üç isim bu maçta forma giyemeyecek: diz kapağından ameliyat kararı verilen Marco Asensio, tedavisi süren Nathan Ake ve derbide gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezası bulunan Archie Brown. Bu eksikler, hücum ve savunma seçimlerini etkileyebilir.

Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır olacak; yardımcı hakemler Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy, dördüncü hakem ise Gürcan Hasova olarak açıklandı.

gol istatistikleri:

Sarı-lacivertliler bu sezon rakip fileleri 23 kez havalandırdı ve Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldıkları maç dışında tüm karşılaşmalarda gol buldu. Son 4 mücadelede 15 gol atarak ligin en skorer takımı konumuna geldiler; ayrıca averajları +15 ile ligde en iyi değerlerden biri.

Yarınki maç, hem Fenerbahçe'nin üst sıralara tırmanma planını hızlandırma hem de Göztepe'nin çıkışını sürdürme açısından kritik bir sınav niteliği taşıyor. Taraftarlar ve teknik ekipler için sonuç kadar takım performansı ve kadro yönetimi de belirleyici olacak.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 10. HAFTASINDA YARIN GÖZTEPE'Yİ KONUK EDECEK