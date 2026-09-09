Dolar 48,4724 +0,04%
Euro 56,4607 +0,23%
Bist 14.405,25 +0,00%
Altın Gram 6.926,25 +0,12%
EUR/USD 1,1644 +0,13%
Brent Petrol 99,44 +1,55%
--°

Bayburt’ta anne adaylarına gebe okulu ve 'Annelik Yolculuğunda' uygulaması tanıtıldı

Bayburt Devlet Hastanesi'nde 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında anne adaylarına 'Gebe Okulu' ve 'Annelik Yolculuğunda' mobil uygulaması tanıtıldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt’ta anne adaylarına gebe okulu ve 'Annelik Yolculuğunda' uygulaması tanıtıldı

Bayburt Devlet Hastanesinde anne adaylarına yönelik bilgilendirme gerçekleştirildi

Bayburt Devlet Hastanesi'nde, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde anne adaylarına yönelik bir tanıtım ve bilgilendirme çalışması yapıldı. Hastane önünde düzenlenen etkinlikte ziyaretçilere gebelik sürecine dair eğitim ve danışmanlık fırsatları anlatıldı.

etkinlik alanı ve tanıtım:

Etkinlik, Kadın Doğum Polikliniği ve Çocuk Polikliniği önünde gerçekleştirildi. Bu alanda katılımcılara öncelikle 'Gebe Okulu' programının kapsamı hakkında bilgi verildi; ayrıca 'Annelik Yolculuğunda' adlı mobil uygulamanın kullanımına ilişkin rehberlik sağlandı.

gebe okulunun sunduğu hizmetler:

'Gebe Okulu' bünyesinde anne ve anne adaylarına gebelik dönemi, doğuma hazırlık ve annelik sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Yetkililer, anne adaylarının bu hizmetlerden yararlanarak gebelik süreçlerini daha bilinçli ve sağlıklı geçirebileceklerini vurguladı.

Tanıtım çalışması, hem yüz yüze bilgilendirmenin hem de dijital araçların birlikte kullanılmasının önemine dikkat çekti. Sağlık çalışanları, mobil uygulamanın pratik bilgilere hızlı erişim sağladığını ve gebe okulunun destekleyici eğitim programlarıyla tamamlandığında anne adaylarına bütüncül bir rehberlik sunduğunu belirtti.

BAYBURT’TA ANNE ADAYLARINA GEBE OKULU VE MOBİL UYGULAMA TANITILDI

BAYBURT’TA ANNE ADAYLARINA GEBE OKULU VE MOBİL UYGULAMA TANITILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Diyadin'de kasten öldürme hükümlüsü başkasının kimliğiyle yakalandı
images

Sıcak havalarda artan burun kanamaları: sıvı kaybı ve kuruluk riskleri
images

Buharkent kaymakamı güvenlik gündemiyle jandarmada
images

Söke'de Fatma Tüzzehra Orhun lisesinde güçlendirme çalışmaları sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Okula dönüşe pratik seçimler sunan LC Waikiki çocuk koleksiyonu

Çamlıdere'de huzur arayanların rotası: Şeyh Ali Semerkandi türbesi

Kırmızı Lacivert kent meydanı çarşıda yaşamı yeniden canlandırdı

Mersin'de MERCEK merkezleriyle ücretsiz İngilizceye yoğun talep

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali