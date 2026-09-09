Bayburt’ta anne adaylarına gebe okulu ve 'Annelik Yolculuğunda' uygulaması tanıtıldı

Bayburt Devlet Hastanesinde anne adaylarına yönelik bilgilendirme gerçekleştirildi

Bayburt Devlet Hastanesi'nde, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde anne adaylarına yönelik bir tanıtım ve bilgilendirme çalışması yapıldı. Hastane önünde düzenlenen etkinlikte ziyaretçilere gebelik sürecine dair eğitim ve danışmanlık fırsatları anlatıldı.

etkinlik alanı ve tanıtım:

Etkinlik, Kadın Doğum Polikliniği ve Çocuk Polikliniği önünde gerçekleştirildi. Bu alanda katılımcılara öncelikle 'Gebe Okulu' programının kapsamı hakkında bilgi verildi; ayrıca 'Annelik Yolculuğunda' adlı mobil uygulamanın kullanımına ilişkin rehberlik sağlandı.

gebe okulunun sunduğu hizmetler:

'Gebe Okulu' bünyesinde anne ve anne adaylarına gebelik dönemi, doğuma hazırlık ve annelik sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Yetkililer, anne adaylarının bu hizmetlerden yararlanarak gebelik süreçlerini daha bilinçli ve sağlıklı geçirebileceklerini vurguladı.

Tanıtım çalışması, hem yüz yüze bilgilendirmenin hem de dijital araçların birlikte kullanılmasının önemine dikkat çekti. Sağlık çalışanları, mobil uygulamanın pratik bilgilere hızlı erişim sağladığını ve gebe okulunun destekleyici eğitim programlarıyla tamamlandığında anne adaylarına bütüncül bir rehberlik sunduğunu belirtti.

BAYBURT’TA ANNE ADAYLARINA GEBE OKULU VE MOBİL UYGULAMA TANITILDI