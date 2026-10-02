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Bayburt'ta bakım hizmetlerinde kalite ve personel sağlığı odağa alındı

Bayburt'ta engelli ve yaşlı hizmetleri personeline yönelik eğitimlerde yatılı bakım standartları, davranış yönetimi ve stresle baş etme yöntemleri paylaşıldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:20

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt'ta bakım hizmetlerinde kalite ve personel sağlığı odağa alındı

Eğitim programı ve amaçları:

Bayburt'ta Engelli ve Yaşlı Hizmetleri personeline yönelik düzenlenen eğitim programında, bakım hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi ve personelin mesleki dayanıklılığının güçlendirilmesi hedeflendi. Program kapsamında hem yatılı kuruluşlarda sunulan hizmetlerin standardizasyonu hem de saha çalışanlarının karşılaştıkları davranışsal zorluklarla baş etme yöntemleri ele alındı.

uygulamalı bakım ve kalite standartları:

Programın bir oturumunu yöneten Huzurevi Kuruluş Müdür Vekili Murat Köse, yatılı kuruluşlarda sunulan bakım hizmetlerine ilişkin kapsamlı bilgi verdi. Yatılı Kuruluşlarda Bakım Hizmetleri ve Kalite Standartları başlıklı çalışmada, kurum içi uygulamaların tutarlılığı, bakım süreçlerinin izlenmesi ve hizmet kalitesinin ölçülmesine dair temel ilkeler katılımcılarla paylaşıldı.

davranış yönetimi ve personelin psikolojik dayanıklılığı:

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Erdoğan Yayla tarafından verilen oturumlarda ise Davranış Problemleri ile Başa Çıkma ve Stres ve Tükenmişlikle Baş Etme Yöntemleri konuları işlendi. Eğitimlerde personelin hizmet sırasında karşılaşabileceği davranış sorunlarına yaklaşım biçimleri ile stres yönetimi ve tükenmişlikle mücadele yöntemleri üzerine pratik bilgiler ve öneriler paylaşıldı.

Eğitimler, katılımcıların güncel uygulamalara uyum sağlaması ve bakım hizmetlerinin farklı yönlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunabilmesi amacıyla tasarlandı. Bu yaklaşımla, personelin mesleki bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine ve sunulan bakım hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

BAYBURT’TA ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ PERSONELİNE EĞİTİM VERİLDİ

BAYBURT’TA ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ PERSONELİNE EĞİTİM VERİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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