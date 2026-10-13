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Bayburt'ta Çoruh yöresel ürünler çarşısı için fizibilite dönemi başladı

Bayburt Belediyesi ve KUDAKA Çoruh Yöresel Ürünler Çarşısı fizibilite sözleşmesini imzaladı; amaç yerel ürünleri tanıtmak ve bölgesel kalkınmayı desteklemek.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 11:06

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EDİTÖR: Emre Koç

Bayburt'ta Çoruh yöresel ürünler çarşısı için fizibilite dönemi başladı

Sözleşme detayları:

Bayburt Belediyesi tarafından hazırlanan Çoruh Yöresel Ürünler Çarşısı Fizibilite Çalışması Projesi için sözleşme, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven tarafından imzalandı.

Çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Proje, kentin yöresel ürünlerinin tanıtılmasını, yerel değerlerin korunmasını ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanmasını hedefliyor. Fizibilite çalışmasının, Bayburt'un yerel ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik yol haritası ortaya koyması ve ekonomik fırsatlar yaratması amaçlanıyor.

Belediye ile KUDAKA arasındaki bu iş birliği, yerel üreticilerin görünürlüğünü artırmayı ve bölge ekonomisine doğrudan katkı sunacak uygulamaların önünü açmayı hedefliyor. Sözleşmenin imzalanması, projenin planlama ve analiz aşamasına geçişi simgeliyor.

Çalışma tamamlandığında, Bayburt'ta yöresel ürünlerin tanıtımı, korunması ve ekonomik değerlendirilmesine dair somut öneriler ile bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması bekleniyor.

ÇORUH YÖRESEL ÜRÜNLER ÇARŞISI İÇİN SÖZLEŞME İMZALANDI

ÇORUH YÖRESEL ÜRÜNLER ÇARŞISI İÇİN SÖZLEŞME İMZALANDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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