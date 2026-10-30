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Bayburt'ta cumhuriyet kupası şampiyonu İl Sağlık Müdürlüğü oldu

Bayburt'ta 29 Ekim etkinlikleriyle düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası'nı İl Sağlık Müdürlüğü kazandı, finali Vali Mustafa Eldivan izledi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bayburt'ta cumhuriyet kupası şampiyonu İl Sağlık Müdürlüğü oldu

Bayburt'ta cumhuriyet kupası finali

Bayburt'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi. Turnuvanın sonunda dereceye giren ekipler ödüllendirildi.

final karşılaşması:

Final maçında İl Sağlık Müdürlüğü ile Kızılay takımları karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden İl Sağlık Müdürlüğü ekibi turnuvanın şampiyonu olarak kupayı kaldırdı.

valinin tribünde takibi ve ödül töreni:

Final müsabakasını Bayburt Valisi Mustafa Eldivan tribünden takip etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen madalya töreninde dereceye giren takımlara madalya ve kupa verildi.

Turnuva, 29 Ekim etkinlikleri çerçevesinde yerel spor faaliyetlerinin canlandırılmasına katkı sağladı ve katılan takımların mücadelesiyle tamamlandı.

29 EKİM CUMHURİYET KUPASI VOLEYBOL TURNUVASI’NIN ŞAMPİYONU BELLİ OLDU

29 EKİM CUMHURİYET KUPASI VOLEYBOL TURNUVASI’NIN ŞAMPİYONU BELLİ OLDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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